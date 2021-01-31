Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#История#Луна31.01.2021 13:45

Путешествие в Океан Бурь

55 лет назад с помощью автоматической станции «Луна-9» решена одна из важнейших задач космонавтики — выполнение мягкой посадки на другое небесное тело. После пусков первых станций, созданных под руководством Сергея Павловича Королева, в ОКБ-1 (ныне — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») был разработан проект «Е6», предусматривавший мягкую посадку автоматической станции на Луну и проведение научных исследований на её поверхности.

В период с 1963 по 1965 годы в СССР было осуществлено 11 запусков станций этого типа. Лишь пять из них вышли на заданную траекторию полёта, однако, задача мягкой посадки решена не была. Специалисты ОКБ-1 на основании полученного опыта постоянно совершенствовали конструкцию и системы автоматических межпланетных станций. Модификация получила наименование «Е6М». С середины 1965 года к этой работе подключилось ОКБ имени С.А. Лавочкина. Совместно была проведена доработка ряда систем станции и пересмотрена циклограмма работы аппаратуры при прилунении. В мае 1965 года документация, готовые блоки и агрегаты лунной станции были переданы для сборки на Машиностроительный завод им. С.А. Лавочкина (сегодня — Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина, входит в периметр Госкорпорации «Роскосмос»).

Межпланетная станция состояла из двух частей: перелётного блока и автоматической лунной станции. На борту — радиосистема, программно-временное устройство, аккумулятор, система терморегулирования и научные приборы. За связь отвечали четыре лепестковые и четыре штыревые антенны, автоматически раскрывающиеся после посадки. Мягкую посадку обеспечивали два надувных баллона-амортизатора.

Пуск ракеты-носителя «Молния» с первой космической станцией, собранной на Машиностроительном заводе имени С.А. Лавочкина был произведен 31 января 1966 г. Выбор даты был приурочен к наступлению лунного утра в районе Океана бурь. В период лунного утра наиболее благоприятны температурные условия для работы автоматической станции. Вес космического аппарата после выведения на траекторию полета составлял 1583 кг, вес собственно лунной станции — 100 кг. Полет к Луне продолжался 3,5 сут.

В ходе полета:

Было уточнено расположение внешнего радиационного пояса Земли;

установлено отсутствие заметного магнитного поля Луны и лунных радиационных поясов.

3 февраля 1966 года впервые в мире станция «Луна-9» осуществила мягкую посадку на поверхность Луны в районе Океана Бурь западнее кратеров Рейнер и Марий. В течение последующих двух суток со станцией было проведено семь сеансов радиосвязи общей продолжительностью свыше 8 часов для передачи научной информации. Первые в мире телевизионные изображения поверхности Луны передавались в течение 4 сеансов при различных условиях освещенности. Панорамы лунной поверхности дали возможность изучить микрорельеф лунного грунта, определить размеры и форму впадин и камней. Было проведено спектрофотометрическое исследование лунной поверхности в ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра.

Длительность активного существования станции на поверхности Луны составила 46 ч. 58 мин. 30 сек. Этим полётом была открыта эра контактного исследования небесных тел Солнечной системы.

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