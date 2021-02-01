А. Майоров: Необходимо ускорить принятие законопроектов в сфере АПК, внесенных Правительством РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о сути предлагаемых изменений в законодательство.

Внесенные Правительством Российской Федерации и принятые Государственной Думой в первом чтении законопроекты в сфере агропромышленного комплекса должны оказать положительное влияние на условия работы сельскохозяйственных товаропроизводителей. Такое мнение высказал председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Смотрите также

По словам Алексея Майорова, проект федерального закона «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе» и в Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» позволит усовершенствовать правовые основы обеспечения безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами для охраны окружающей среды, здоровья людей, в том числе эффективности применения пестицидов и агрохимикатов. В том числе исключаются избыточные административные барьеры в части необходимости обязательной государственной регистрации в качестве агрохимикатов торфа, продуктов жизнедеятельности животных, донных отложений водоемов, являющихся сырьем для производства органических и органо-минеральных удобрений.

В свою очередь, принятие законопроекта «О внесении изменений в статью 9.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» позволит повысить ответственность владельцев самоходных машин и других видов техники за нарушение обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, сохранность имущества, охрану окружающей среды правил или норм эксплуатации техники и оборудования.

Законопроект будет способствовать совершенствованию порядка регулирования деятельности сельскохозяйственных кооперативов и уточнению вопросов кооперативного управления

Алексей Майоров особо указал на то, что профильный Комитет СФ одной из своих приоритетных задач считает создание условий для развития сельскохозяйственной кооперации. «В связи с этим мы поддерживаем законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» и в Федеральный закон «О производственных кооперативах», который будет способствовать совершенствованию порядка регулирования деятельности сельскохозяйственных кооперативов и уточнению вопросов кооперативного управления, в том числе в части упрощения процедуры создания кооперативов сельскохозяйственными товаропроизводителями, не являющимися юридическими лицами». Сенатор также позитивно оценил исключение неправомерной деятельности ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, организацию в кооперативе процедуры внутреннего контроля, в том числе в вопросах формирования имущественной базы кооператива.

Комитет СФ ранее поддержал данные законопроекты и планирует в дальнейшем их поддерживать на всех этапах рассмотрения в Федеральном Собрании в целях скорейшего принятия, подчеркнул Алексей Майоров.

MIL OSI