Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ВЦРД#Главное01.02.2021 10:53

ВЦРД начал ввод в эксплуатацию нового оборудования

Воронежский центр ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения, возглавляемую НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») в январе 2021 года приступил к пусконаладочным работам и изготовлению контрольных экземпляров деталей на первых станках, поступивших на предприятие по программе технического перевооружения под наращивание объемов производства продукции гражданского назначения.

На новых токарно-фрезерных обрабатывающих центрах с системой числового программного управления в рамках исполнения заказов от представителей отечественной нефтегазовой отрасли будет изготавливаться широкая номенклатура деталей: корпуса, плунжеры, фланцы, крышки, патрубки и другие изделия. Указанным пусконаладочным работам в 2020 году предшествовал большой объем мероприятий по капитальной реконструкции корпуса, в котором разместится парк новых станков: подготовлены пол, фундаменты, отремонтирована кровля, проведены необходимые коммуникации, установлены грузоподъемные механизмы, выполнены другие виды работ. В 2020 году также были введены в строй горизонтальные расточные обрабатывающие центры, испытательные стенды, зубообрабатывающее оборудование, сварочные установки.

Наряду с указанным оборудованием в ближайшее время на предприятие поступят очередные токарные станки, вертикальные и горизонтальные обрабатывающие центры с ЧПУ различных производителей, что позволит расширить внедрение современных технологий при изготовлении продукции гражданского назначения и увеличить объемы ее производства.

Воронежский центр ракетного двигателестроения имеет многолетний опыт работы по изготовлению широкого спектра нефтегазового оборудования: устьевой фонтанной арматуры, колонных головок, подземного оборудования, запорной и регулирующей арматуры, а также другой техники гражданского назначения, ориентированной на импортозамещение высокотехнологичной продукции.

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