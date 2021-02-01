Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Космодромы#Байконур#МКС#Прогресс МС-1601.02.2021 13:29

Грузовой корабль «Прогресс МС-16» допущен к заправке

На космодроме Байконур состоялось заседание технического руководства, на котором принято решение о допуске транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16» к заправке комбинированной двигательной установки и системы дозаправки космического аппарата.

Перед транспортировкой на заправочную станцию корабль прошел контрольное взвешивание и балансировку в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254. В соответствии с графиком работ на заправочной станции специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий Роскосмоса выполнят плановые работы по заправке грузового корабля «Прогресс МС-16» топливными компонентами и сжатыми газами.

После завершения заправочных операций корабль вернется на площадку № 254 для продолжения предполетной подготовки. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» запланирован в феврале 2021 года.

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