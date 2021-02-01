Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» начнёт работать в 2021 году

Source: Russia Ministry of Sport

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Минспорт России в 2021 году создаст Единую цифровую платформу ГИС «Физическая культура и спорт» (ГИС ФКиС). Первыми апробацию новой системы пройдут шесть регионов страны (Республики Мордовия и Татарстан, Белгородская, Оренбургская, Ульяновская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) и семь общероссийских спортивных федераций по видам спорта.

«Создание единой платформы для отрасли повысит доступность занятий физической культурой и спортом для граждан с помощью инструментов информирования и конкретных онлайн-услуг. В свою очередь государство получит объективные данные о вовлечённости людей в спорт, необходимые для достижения «спортивного» показателя национальных целей развития России – увеличения доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году. Спортивные организации и спортсмены получат современные цифровые сервисы и инструменты взаимодействия, а также данные для принятия решений», – отметил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

В России почти 1,5 млн спортсменов-разрядников, около 400 тысяч тренеров, более пяти тысяч спортивных школ, десятки тысяч объектов спорта, сотни общероссийских спортивных федераций, десятки миллионов граждан, занимающихся физической культурой и спортом. Цифровая трансформация позволяет сделать процессы взаимодействия между всеми участниками быстрыми и удобными.

В конце 2020 года утверждена ведомственная программа цифровой трансформации Минспорта России. В соответствии с ней уже к четвёртому кварталу 2021 года ГИС ФКиС будет содержать сведения, необходимые для учёта лиц, регулярно занимающихся физической культурой и спортом (включая реестры спортивных объектов, физкультурно-спортивных организаций, соревнований, присваиваемых спортивных разрядов и званий и т.д.), а также информационные и методические материалы по вопросам физической культуры, спорта и спортивной медицины.

По четырём первоочередным сервисам уже есть прототипы. Среди них: автоматизация записи в организации спортивной подготовки (также через Единый портал государственных и муниципальных услуг), когда все желающие, в том числе родители дошкольников и школьников, смогут подать заявления на занятия желаемым видом спорта в режиме онлайн. Ещё три сервиса ГИС ФКиС позволят решать задачи формирования Единого календарного плана спортивных соревнований, присвоения спортивных разрядов и званий, а также сбора статистической отчётности физкультурно-спортивной сферы.

Например, сегодня для получения спортивного звания, такого как мастер спорта, требуется собрать большой пакет документов, который затем вручную проверяется несколькими инстанциями. Цифровой формат процесса позволит присвоить звание практически сразу по итогам соревнований, на которых спортсмен выполнил нужный норматив.

ГИС ФКиС позволит осуществлять сбор полного спектра существующей статистической отчётности спортивной сферы (формы 1-ФК, 3-АФК, 5-ФК). Кроме того, в прошлом году Минспортом России, Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации и заинтересованными ведомствами разработана новая методика расчёта показателя 1.4 «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов» в рамках национальной цели развития «Сохранение здоровья, здоровье и благополучие людей», подразумевающая сбор и анализ объективных данных. В декабре 2020 года успешно реализован эксперимент по расчёту показателя в информационной системе в соответствии с новой методикой в рамках пилотного субъекта Российской Федерации – Новгородской области. В течение первого квартала 2021 года этот опыт будет распространен на все регионы страны.

Аналитический модуль платформы позволит осуществлять свод и интерпретацию отраслевых данных по экономическим, социальным и спортивным показателям, в том числе с применением технологии искусственного интеллекта. Благодаря этому на основе объективных данных станет возможным определять популярность тех или иных видов спорта у занимающихся, оценивать актуальную загруженность спортивных сооружений, принимать управленческие решения о выборе наиболее оптимальных мест для строительства новых объектов, объективно и прозрачно оценивать вложения государства в спорт и их результативность.

В текущем году в детско-юношеском спорте будет реализовано несколько пилотных проектов по применению цифровых сервисов. Новые онлайн-решения помогут обобщать и анализировать результаты спортсменов, уровень их спортивной подготовки, повысить прозрачность тренировочного процесса, а в перспективе и спортивные результаты.

«Параллельно с утверждением нашей ведомственной программы цифровой трансформации и выделением средств, мы уже вышли на прототипы по сбору статистики и формированию Единого календарного плана спортивных соревнований. Этот год – ключевой с точки зрения и формирования ядра платформы, и создания единых реестров, и реализации мероприятий по разработке и внедрению, и наращивания количества доступных сервисов. Отмечу, что сервисы для граждан в спортивной сфере могут осуществляться как в формате госуслуг, так и с помощью инструментов государственно-частного партнёрства», — сказал заместитель Министра спорта Российской Федерации, руководитель цифровой трансформации Андрей Сельский.

При создании ГИС ФКиС и формировании единых реестров Минспорт России учитывает уже реализованные практики цифровизации в ряде спортивных федераций и лиг, ключевых регионов, а также опыт крупнейших спортивных мероприятий, таких как XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске. Предусмотрена интеграция с существующими системами на основе единых протоколов обмена данными.

Цифровая трансформация физической культуры и спорта означает не только разработку и внедрение технических решений, но и огромный объём сопутствующей работы: проведение научных исследований, устранение законодательных барьеров, обучение и развитие компетенций пользователей. Для её успеха требуется плотное сотрудничество разных министерств и ведомств, негосударственных организаций, региональных органов власти и спортивных федераций. Поэтому цифровая трансформация стала «красной нитью» утверждённой в прошлом году Стратегии развития физической культуры и спорта Российской Федерации до 2030 года.

Иллюстрации:

Рис. 1. Ведомственная программа цифровой трансформации Министерства спорта Российской Федерации на 2021-2023 годы

Рис. 2. Целевая архитектура Единой цифровой платформы ГИС «Физическая культура и спорт»

Пресс-служба Минспорта России

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