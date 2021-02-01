К. Косачев обсудил с руководством МПС подготовку Всемирной конференции по межэтническому и межрелигиозному диалогу

Source: Russia – Council of the Federation

Участники выразили активную заинтересованность в успехе проведения конференции.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в первой встрече с руководством Межпарламентского союза и представителями структур ООН по подготовке Всемирной конференции по межэтническому и межрелигиозному диалогу, которая состоится в России в мае 2022 года.

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С инициативой проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу выступила Председатель Совета Федерации в ходе 137-й Ассамблеи МПС, состоявшейся в Санкт-Петербурге в 2017 году.

По словам Константина Косачева, стороны выразили активную заинтересованность в успехе проведения конференции. По поручению Генерального секретаря МПС Мартина Чунгонга Секретариатом организации была подготовлена концептуальная записка, которая в ближайшее время будет направлена в адрес 179 парламентов-членов МПС для внесения предложений. Со стороны ООН координатором подготовки назначен Высокий представитель Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Моратинос, который подтвердил настрой ООН оказывать максимальную поддержку России в организации конференции в ходе своего недавнего визита в Россию.

Константин Косачев принял участие в первой встрече с руководством Межпарламентского союза и представителями структур ООН

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Константин Косачев

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Константин Косачев принял участие в первой встрече с руководством Межпарламентского союза и представителями структур ООН

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Константин Косачев

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Председатель Комитета СФ по международным делам также проинформировал, что участники встречи обсудили содержательные и организационные вопросы подготовки мероприятия. Кроме того, была достигнута договоренность о регулярном проведении подобных встреч для «сверки часов».

Константин Косачев напомнил, что в сентябре 2020 года резолюцией ГА ООН 34/704 «Взаимодействие между Организацией Объединенных Наций, национальными парламентами и Межпарламентским союзом» Россия официально закреплена как место проведения мероприятия.

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