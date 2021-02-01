Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о реализации в крае ряда госпрограмм и развитии поддержки моногородов.

Забайкальские моногорода принимают активное участие в программе по благоустройству, ежегодно подавая заявки. Об этом сообщил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов. МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края

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«Например, Новопавловка разделила свой проект по благоустройству на этапы и каждый год приводит свою территорию в порядок», — отметил парламентарий.

Выступая на совместном заседании межфракционной рабочей группы «Байкал» и Экспертного совета по устойчивому развитию моногородов Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, сенатор обратил внимание коллег на реализацию в крае ряда госпрограмм.

По его словам, программа по комплексному развитию сельских территорий открывает большие возможности для социально-экономического роста населенных пунктов. «Мы продолжаем работать по увеличению ресурсов и возможностей этой программы, чтобы в ней смогли участвовать городские и сельские поселения с населением более 30 тысяч человек», — уточнил сенатор, предложив коллегам скоординировать свои действия в данном направлении.

Забайкалье также активно участвует в конкурсе малых городов России, в котором за три года участия победу одержали пять из девяти подававших заявки городов Забайкальского края, в том числе, конкурс выиграл моногород Краснокаменск.

Участники заседания рассмотрели проблемные вопросы использования мер поддержки моногородов со стороны бизнеса и муниципальных образований Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края, а также обсудили развитие форм поддержки моногородов в РФ и вопросы совершенствования нормативно-правового регулирования.

Сергей Михайлов отметил, что важно разработать чёткую градацию таких населенных пунктов, чтобы вопросы и проблемы этих территорий решались более точечно. «Все моногорода отличаются друг от друга не только количеством населения, но и внутренними проблемами. Именно точечный подход поможет решать существующие вопросы локально, индивидуально подбирая варианты поддержки».

Министерств экономического развития Забайкалья разработало соответствующие предложения по поддержке моногородов региона. В частности, предложения касаются возмещения половины затрат на приобретение основного оборудования за счёт средств Минэкономразвития РФ, компенсации процентной ставки по инвестиционным, кредитам, полученным в российских кредитных учреждениях, целевого субсидирования на приобретение оборудования, капитализации микрофинансовых организаций в моногородах Забайкальского края.

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