Открытие нового Регионального центра развития потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии

Source: IMF – News in Russian

1 февраля 2021 г.

Содействие странам в укреплении экономических институтов и мер политики является одной из основных функций МВФ, осуществляемых посредством услуг по развитию потенциала, на которые приходится треть деятельности МВФ.

Региональный центр развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии (ЦТП-КЦАМ) является совместным проектом МВФ, стран-членов (Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызской Республики, Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) и партнеров по развитию.

Центр, который будет открыт на виртуальной основе до начала его работы по месту физического местонахождения в Алматы, Казахстан, представляет собой важный шаг в углублении работы Фонда со странами региона для содействия в разработке экономической политики и развитии институтов.

Вашингтон, округ Колумбия: Региональный центр развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии. ЦТП-КЦАМ пополнил глобальную сеть МВФ, насчитывающую теперь 17 региональных центров развития потенциала. После подписания 14 декабря 2020 года Письма о договоренности председателем Национального банка Казахстана Ерболатом Досаевым и директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, 28 января состоялось первое заседание Координационного комитета ЦТП-КЦАМ, утвердившее решение об открытии центра с февраля 2021 года, а также его программу работы на первые месяцы.

Исходя из всесторонней оценки приоритетных потребностей стран-членов в развитии потенциала, в ЦТП-КЦАМ будут работать семь долгосрочных советников, деятельность которых будет сосредоточена на следующих областях:

· Макроэкономический анализ: макроэкономические основы финансового программирования, прогнозирования и анализа политики.

· Налогово-бюджетная политика: управление государственными финансами, макрофискальные вопросы, администрирование государственных доходов.

· Вопросы денежно-кредитной сферы и финансового сектора: операции центрального банка и финансовое регулирование и надзор.

· Макроэкономическая статистика: национальные счета, статистика цен, государственных финансов и долга.

Центр будет работать в тесном сотрудничестве со штаб-квартирой МВФ и региональными центрами подготовки кадров, в частности Объединенным венским институтом (ОВИ), Сингапурским институтом подготовки кадров (СИПК) и Центром развития потенциала Китая и МВФ (ЦРП-КМ) для достижения максимального синергического эффекта между подготовкой кадров, практической технической помощью и коллегиальным обменом.

Принимающая страна, Казахстан, вносит крупный вклад в ЦТП-КЦАМ, наряду с другими странами-членами, партнерами по развитию и МВФ. Швейцария, Корея, Польша и Азиатский банк развития стали первыми партнерами по развитию, принявшими участие в финансировании центра, и в ближайшем времени ожидается поступление дополнительных взносов в его пятилетний бюджет.

Г-жа Алия Молдабекова, заместитель председателя Национального банка Казахстана и председатель первого заседания Координационного комитета, заявила, что «для Казахстана большая честь принимать центр в Алматы, и мы рады перспективе открытия здания центра и тесного сотрудничества в регионе».

Г-н Джихад Азур, директор Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ, подчеркнул «твердое намерение МВФ усилить стратегическое взаимодействие с регионом через ЦТП-КЦАМ и сделать его центром инноваций».

Обобщая видение ЦТП-КЦАМ, заместитель директора-распорядителя МВФ Антуанетт Сайех отметила, что «мы хотим вместе создать современный региональный центр развития потенциала XXI века. Я уверена, что благодаря тесному сотрудничеству ЦТП‑КЦАМ будет в состоянии удовлетворять существующие и возникающие потребности и способствовать динамичному и устойчивому восстановлению после беспрецедентного кризиса, который затронул нас всех».

Общие сведения

Глобальная сеть теперь уже из семнадцати региональных центров развития потенциала служит базой для оказываемой МВФ поддержки в укреплении экономических институтов и дополняется глобальными тематическими фондами для развития потенциала. Они финансируются совместно МВФ, внешними партнерами по развитию и странами-членами.

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