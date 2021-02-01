О вручении Послом Беларуси А.Равковым копий верительных грамот Министру иностранных дел Азербайджана

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs
01 февраля 2021 г.
29 января 2021 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Андрей Равков вручил копии верительных грамот Министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.
Фото: Пресс-служба МИД Азербайджана
В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы белорусско-азербайджанского сотрудничества, взаимодействия двух стран на международных площадках.
Стороны с удовлетворением констатировали стратегический характер двусторонних отношений, высказались в пользу продолжения поиска новых и расширения реализующихся проектов, а также активизации контактов после снятия пандемических ограничений.
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