Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на пресс-конференции, посвященной итогам участия российской делегации в зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Судя по результатам голосований, уверенное большинство делегатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) даже по тем вопросам, в которых позиции стран не совпадают, предпочитают разговаривать и искать пути сближения.

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Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенатской части российской делегации в ПАСЕ Сергей Кисляк КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия в ходе пресс-конференции, посвященной итогам участия российской делегации в зимней сессии организации.

В пресс-конференции также приняли участие заместитель председателя Государственной Думы, руководитель российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой и председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Среди важных итогов сессии Сергей Кисляк назвал принятие резолюции о ратификации полномочий российской делегации, одним из пунктов которой стала констатация приверженности ПАСЕ развитию диалога, поиску общих решений.

Сергей Кисляк принял участие в онлайн-конференции, посвященной подведению итогов работы российской делегации в зимней сессии ПАСЕ

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Сергей Кисляк

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Сергей Кисляк

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Сенатор отметил, что полномочия российской делегации были подтверждены без всяких ограничений, поставить их под сомнение пытались представителями некоторых стран.

Против России развязана информационная кампания, для нее использовалась и площадка ПАСЕ, рассказал Сергей Кисляк. «Мы видели уже не первую попытку использовать ПАСЕ как инструмент в политическом, пропагандистском противостоянии с нашей страной. Половина из тех выпадов, которые звучали, являются штампами, массированно используемыми в прессе в рамках так называемого «сдерживания России».

При этом, считает законодатель, нынешняя сессия дала возможность надломить агрессивное наступление против российской делегации. «Наши парламентарии работали очень эффективно», — подчеркнул сенатор.

Отвечая на вопрос о политике украинского руководства в отношении русскоязычных граждан, Сергей Кисляк отметил, что разумные аргументы и обоснованные озабоченности российской делегации начинают восприниматься всерьез. «На этой сессии, пожалуй, впервые, звучали не менее сильные высказывания других делегаций на эту же тему — представителей Венгрии, Румынии, целого ряда других. По нашему предложению в резолюцию по процедуре мониторинга было прописано требование к Украине устранить эту проблему в своей политике».

Сенатор подчеркнул, что российские парламентарии продолжат энергично отстаивать свою позицию на площадке ПАСЕ. «Если наши европейские коллеги всерьез заинтересованы выстраивать общее пространство стабильности, безопасности, взаимодействия, обеспечения прав человека, то это можно сделать только с участием России», — сказал Сергей Кисляк.

Он также отметил, что гибридный (очно-заочный) формат сессии менее эффективен, чем традиционная форма очного участия, так как не позволяет вести полноценные дебаты, совместно работать над документами, вырабатывать стратегию работы организации. Антиковидные ограничения в большей мере коснулись делегатов, представляющих страны, не входящие в Евросоюз.

При этом Сергей Кисляк считает, что совместные меры по борьбе с распространением коронавируса могут и должны прорабатываться на площадке ПАСЕ, стать одной из тем объединяющей повестки. «Ковид – это вызов для всех. В резолюции ПАСЕ эта тема также нашла отражение. Это требование обеспечить высокое качество вакцин, обеспечить соблюдение принципа равной доступности медицинской помощи, применять эффективные меры по противодействию дезинформации в отношении вакцин против ковида и обеспечить полную безопасность и эффективность всех вакцин, применяемых для вакцинации детей».

Принятие таких решений – это пример того, как нужно совместно работать, считает Сергей Кисляк. Он рассказал, что в ближайших планах организации – подготовка доклада о вакцинации как мере по защите населения на пространстве ПАСЕ. Докладчиком по этому вопросу назначен член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый.

Зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы состоялась 25–28 января в очно-заочном формате. В работе сессии приняли участие сенаторы Российской Федерации Сергей Кисляк, Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Владимир Кожин, КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы Владимир Круглый, КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Андрей Епишин, ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Сергей Фабричный, ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Олег Алексеев, АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Дмитрий Василенко, ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области Денис Гусев, ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Валерий Пономарев, ПономаревВалерий Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Камчатского края Олег Ткач, ТкачОлег Поликарповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калининградской области Белан Хамчиев ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия и Ольга Хохлова. ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области

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