Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Профстажировки01.02.2021 16:56

«Профстажировки 2.0»: старт четвертого сезона конкурса

С 1 февраля 2021 года стартовал четвертый сезон конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0», который позволяет студентам всех вузов и ссузов Российской Федерации получить возможность попасть на стажировку в ведущие компании страны. 2021 год объявлен Президентом России Годом науки и технологий, в том числе в наступившем году весь мир празднует 60-летие полета первого космонавта Юрия Гагарина в космос, поэтому особенностью нового сезона станет увеличение числа инновационных и высокотехнологичных кейсов как от уже нынешних, так и от новых партнеров.

Первый этап нового сезона, выбор кейсов и подача заявок на их решение продлится до 30 апреля 2021 года. «Профстажировки 2.0» — совместный проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта. Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров отметил, что за прошедшие три сезона в проекте «Профстажировки 2.0» приняли участие более 200 тысяч студентов.

«Мы видим, что большинство победителей успешно проходит стажировки и практики, попадая в кадровый резерв компаний. Некоторые сразу получают предложение о трудоустройстве и продолжают работу над своими проектами уже в статусе сотрудников. Кроме того, часть конкурсантов использует кейсы работодателей как основу для своих студенческих работ, в том числе и научных. Видя эту тенденцию, мы приняли решение увеличить число кейсов, позволяющих ребятам продуктивно работать над такими проектами. Уверен, что такой подход позволит также победителям „Профстажировок 2.0“ внести свой вклад в развитие российской научно-технологической сферы страны», — рассказал Алексей Комиссаров.

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин отметил, что победители двух первых сезонов, которые прошли стажировки, смогли трудоустроиться в крупнейшие компании и Госкорпорации, в числе которых и Роскосмос. По его словам, важным трендом в развитии проекта стало повышение числа дистанционных практик и стажировок. Безусловно, активному использованию такого формата отчасти способствовала пандемия, а отчасти — базовый формат самого проекта. Успешная дистанционная коммуникация между участниками и наставниками от работодателей уже на этапе решения кейсов, позволила убедить последних в том, что такой формат взаимодействия ничуть не уступает очному.

«К четвертому сезону мы подошли с огромным опытом проведения дистанционных стажировок нашими партнерами. И этот опыт показывает, что география проживания участника не имеет принципиального значения для работодателя, тем более, если для него очевиден прикладной потенциал представленного студентом решения. Некоторые из них были настолько интересными и инновационными, что работодатели даже несмотря на ограничения, организовали очные стажировки, оплачивая проезд и проживание своим победителям. Таким образом, ведущие предприятия страны становятся более открытыми для стажеров из других регионов. Сами студенты также понимают, что могут не ограничиваться только кейсами своего города или области и ориентируются в первую очередь на собственный интерес к кейсу. Безусловно, в новом сезоне мы будем активно поддерживать этот тренд», — пояснил Илья Семин.

Партнеры-работодатели проекта намерены в новом сезоне активно развивать сотрудничество, ведь за три предыдущих сезона он стал эффективным инструментом по поиску талантливых молодых кадров для их компаний.

«Портал „Профстажировки 2.0“ — это уникальная возможность построения карьерной траектории. Решая размещенные на портале задачи, студенты уже приобретают необходимые ценные компетенции для будущей работы. Ракетно-космическую отрасль в проекте представляют ведущие организации Госкорпорации „Роскосмос“. Каждый участник может проявить себя в решении поставленной задачи и попасть к нам на практику, а при ее успешном прохождении — получить предложение пройти стажировку и получить работу в команде Роскосмоса», — отметил директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.

После подтверждения заявки на онлайн-платформе профстажировки.рф участникам конкурса необходимо будет направить итоговые работы до 15 июня 2021 года. Работодатели будут оценивать их до 15 июля, после чего определят победителей. Проект «Профстажировки 2.0» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». На онлайн-платформе профстажировки.рф уже доступно более 4 800 кейсов от 1 426 партнеров-работодателей. Все кейсы — это реальные бизнес-задачи, процесс решения которых позволяет будущим специалистам на практике применять свои знания, а также развивать научные проекты.

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