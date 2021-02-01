Роман Репилов завоевал «золото» на Чемпионате мира по санному спорту, Семён Павличенко – серебряный призёр

Source: Russia Ministry of Sport

С 29 по 31 января в Кёнигзее (Германия) прошёл Чемпионат мира по санному спорту, на котором было разыграно семь комплектов наград. Российские спортсмены завоевали одну золотую и одну серебряную медали и заняли третье место в неофициальном медальном зачёте. Первенствовала сборная Германии (четыре золотые, пять серебряных, три бронзовые медали), второе место заняли саночники Австрии (2-0-2).

Роман Репилов выиграл «золото» в одноместных санях, став трёхкратным чемпионом мира. Россиянин опередил основного конкурента – немца Феликса Лоха на 0,062 секунды и австрийца Давида Гляйршера на 0,217 секунды. Примечательно, что ранее российские саночники побеждали на чемпионатах мира, которые проходили на трассах в Сигулде (Латвия) и Сочи, но до настоящего времени не удавалось взять «золото» на территории главного соперника – команды Германии.

Серебряную медаль в спринте завоевал Семён Павличенко. В мужских двойках, женских соревнованиях и эстафете россияне остались без наград.

В связи с решением CAS российские спортсмены выступали на Чемпионате мира под флагом с символикой Федерации санного спорта России.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Романа Репилова, Семёна Павличенко, тренерский штаб и Федерацию санного спорта России с наградами Чемпионата мира и желает новых успехов и побед!

Фото: Марекс Галиновскис / FIL

Пресс-служба Минспорта России

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