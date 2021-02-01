Совещание о ситуации в банковской сфере

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Сегодня мы вместе с представителями экономического блока Правительства, руководством Центрального банка и ведущих финансовых структур рассмотрим ситуацию в банковском секторе России, обсудим итоги его работы в прошлом году, а также текущие и перспективные задачи развития.

Отмечу, что банковская система страны сыграла очень важную роль в преодолении последствий эпидемии коронавируса. Целый набор инструментов поддержки, который мы предусмотрели для предприятий, компаний реального сектора экономики, для российских семей в это непростое, прямо скажем, время, был завязан на участие банков. Вы сами все об этом хорошо знаете.

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Имею в виду реструктуризацию кредитов граждан и юридических лиц, которая проводилась как в рамках антикризисного пакета, так и в рамках собственных программ банков. Наверное, даже собственные программы банков – вы скажете об этом сегодня – были больше, чем другие.

Была также расширена программа поддержки кредитования малого и среднего бизнеса. В прошлом году они смогли дополнительно получить свыше 600 миллиардов рублей на льготных условиях, то есть это именно дополнительно 600 миллиардов рублей.

Для поддержки трудовых коллективов, для сохранения ритмичной работы бизнеса мы запустили программу списываемых и беспроцентных кредитов на выплату заработных плат. В сумме её объём составил около полутриллиона рублей.

Также предусмотрели льготные кредиты в общем объёме 240 миллиардов рублей для системообразующих предприятий – практически по каждой отрасли мы проводили отдельные совещания – предприятий, которые обеспечивают заказами очень многих поставщиков, подрядчиков и смежников и чья работа имеет комплексный эффект для всей экономики и всего рынка труда.

Рассчитываю сегодня услышать подробный доклад о том, как сработали эти меры поддержки экономики, реализованные при участии банков, насколько удобными они оказались для предприятий и организаций.

И конечно, отмечу такой важный, востребованный инструмент как льготная ипотека по ставке 6,5 процента. Эта программа, запущенная при поддержке государства, не только помогла многим российским семьям решить свою жилищную проблему, но и поддержала строительную отрасль, а также дала серьёзный стимул к развитию ипотечного кредитования в целом. За прошедший год около одного миллиона 700 тысяч семей смогли приобрести новую квартиру с помощью ипотеки, и это уже на 400 тысяч больше, чем годом ранее.

В целом, в кризисный период объёмы банковского кредитования экономики не только не сократились, а, напротив, выросли – примерно на 11 процентов за год.

Да, как уже сказал, заметное влияние здесь оказали государственные программы поддержки, но также отмечу и важные, востребованные регуляторные решения со стороны Центрального банка России, которые упростили требования к работе банков, при сохранении общей надёжности кредитно-финансовой системы дали возможность банкам гибко, адресно действовать в этот сложный период.

Учитывая ситуацию и у отдельных клиентов, и в рамках целых отраслей реального сектора, мы делали все это вместе с вами.

Вместе с тем, очевидно, что такие антикризисные, экстраординарные решения, безусловно, могут носить только временный характер. Напомню, что и срок действия программ поддержки кредитования также ограничен. В этой связи хотел бы услышать сегодня и позицию Банка России о том, как вы планируете выстроить дальнейшую работу по обеспечению устойчивости и динамики кредитования.

Добавлю ещё одну очень важную, на мой взгляд, вещь. Общее смягчение кредитно-денежной политики, безусловно, должно способствовать уверенному прохождению кризиса, но и должно привести российский банковский сектор – уже, собственно, это произошло – в качественно иное состояние, в ситуацию относительно низких процентных ставок.

Безусловно, это правильная и необходимая тенденция, когда заёмные средства на расширение и развитие производства, на создание новых рабочих мест становятся более доступными. Но что хотел бы подчеркнуть: вместе с кредитными ставками снижаются и ставки по депозитам. Это вы прекрасно знаете, мы все это знаем. Следовательно, получают развитие другие формы финансовых вложений, в том числе покупка ценных бумаг, а это по определению более рискованно, чем банковские вклады.

Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются, конечно, профессиональными инвесторами, нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков, понимаете? На это прошу обратить самое серьезное внимание, прошу сегодня отдельно остановиться на этом вопросе.

И в завершение ещё одна тема. За последние годы банковский сектор стал одним из самых высокотехнологичных в российской экономике. Уже сегодня в большинстве крупных банков оформить кредит, совершить платёж или другую операцию можно дистанционно, без личного посещения офиса, то есть максимально удобно.

Активно создаются так называемые экосистемы, где современные, передовые решения используются буквально на каждом этапе работы с клиентами, охватывают как традиционные банковские сервисы, так и новые, перспективные направления.

Такие действительно кардинальные изменения ведут к трансформации банковского сектора. Однако в ходе этого процесса возникают не только новые возможности для бизнеса, для граждан, но и дополнительные риски. И чтобы предотвратить, снизить потенциальные риски, необходимо своевременно, с опережением настраивать регуляторную базу в цифровой сфере, заниматься вопросами кибербезопасности, а также предусматривать такие механизмы, чтобы инвестиции банков в другие, непрофильные для них сектора не ставили под угрозу сохранность средств вкладчиков.

Обращаю внимание Правительства и Центрального банка: нужно, безусловно, держать эти вопросы на постоянном контроле, при этом учитывать, какие изменения происходят в мире, куда идёт глобальная экономика. Конкретные подходы, которые здесь надо реализовывать, мы сегодня тоже обсудим.

Давайте начнём работать.

MIL OSI