Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МКС#МКС-6401.02.2021 19:59

Состоялась литературная гостиная «Слово и космос», посвященная Иосифу Бродскому

В пятницу, 29 января 2021 года, состоялась вторая литературная гостиная «В Рождество все немного волхвы» с прямым подключением с Международной космической станцией. Участником литературного диалога стал командир длительной экспедиции МКС-64, космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, который рассказал о своем восприятии творчества Иосифа Бродского и показал рождественские фотографии, сделанные с борта станции в начале 2021 года.

Литературная гостиная объединила МКС и 23 страны мира. Одной из онлайн-площадок мероприятия стал Дом-музей И.А.Бродского в деревне Норинской, где поэт находился в ссылке в 1964-1965 годах и написал стихотворение «1 января 1965 года». В мероприятии приняли участие автор и исполнитель песен Виктор Попов, доктор филологических наук, профессор Высшей школы экономики, автор публикаций о поэтике Иосифа Бродского Олег Лекманов, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой мировой литературы Института Пушкина Александр Пашков.Вторая литературная гостиная была посвящена циклу из 21 стихотворений, в котором отражаются метания современного человека и судьба автора.

Организаторами цикла литературных гостиных «Слово и космос» является Госкорпорация «Роскосмос», Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина и Московская губернская универсальная библиотека. Инициатором идеи космических литературных гостиных стал космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков.

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