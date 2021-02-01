С. Березкин подвел итоги работы Общественной палаты Ярославской области четвертого созыва

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в итоговом заседании палаты.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области принял участие в итоговом заседании региональной Общественной палаты (ОП) четвертого созыва.

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В приветственном слове сенатор высоко оценил работу Общественной палаты, поблагодарил ее членов за активную гражданскую позицию, большую общественную работу и достойное представление интересов жителей региона.

Сергей Березкин дал высокую оценку многим проектам, реализованным ОП в тесном взаимодействии с органами исполнительной и законодательной власти Ярославской области — в том числе, в сферах историко-культурного наследия, экологии, сохранения здоровья граждан, военно-патриотического воспитания, укрепления межнационального мира и согласия и многих других.

По словам парламентария, среди вопросов, решением которых занималась Общественная палата, были сохранение самостоятельного статуса одного из брендов региона — первого русского государственного театра им. Ф.Г. Волкова, а также урегулирование ситуации с бизнес-проектом по строительству целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища, что угрожало экологическому состоянию водоема и прилегающей территории. При поддержке губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова удалось отменить намеченное.

Сергей Березкин подвел итоги работы Общественной палаты Ярославской области четвертого созыва

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Сергей Березкин подвел итоги работы Общественной палаты Ярославской области четвертого созыва

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Сергей Березкин подвел итоги работы Общественной палаты Ярославской области четвертого созыва

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Сергей Березкин подвел итоги работы Общественной палаты Ярославской области четвертого созыва

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Сергей Березкин подвел итоги работы Общественной палаты Ярославской области четвертого созыва

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Сергей Березкин подвел итоги работы Общественной палаты Ярославской области четвертого созыва

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Кроме того, Сергей Березкин подчеркнул социальную значимость работы Общественной палаты. «Сложно переоценить роль, которую сыграли общественники с началом пандемии COVID-19: были организованы «горячие линии» по самым разным вопросам, волонтеры оказывали помощь наиболее нуждающимся категориям граждан. Более того, общественники нашли возможность оказать помощь и учреждениям здравоохранения, которые в первое время испытывали проблемы со средствами индивидуальной защиты. Также было оказано содействие некоммерческим организациям при принятии решений о мерах поддержки некоммерческому сектору и выделении грантов», — сказал сенатор.

«Пятого марта истекают сроки четвертого созыва, но, уверен, палата продолжит плодотворную деятельность в новом составе. Убежден, что и на этом этапе Общественная палата своей высокопрофессиональной работой, неравнодушным отношением к тем или иным явлениям жизни подтвердит свое высокое предназначение — представлять интересы и оправдывать доверие гражданского общества», — подытожил Сергей Березкин.

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