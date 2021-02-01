Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании рабочей группы по разработке федерального проекта «Научное обеспечение экологического воспитания и просвещения».

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в первом заседании рабочей группы под руководством заместителя Министра природных ресурсов и экологии РФ Константина Цыганова.

На заседании обсуждался план мероприятий в рамках разрабатываемого федерального проекта «Научное обеспечение экологического воспитания и просвещения». Встреча прошла в режиме видеоконференции.

Татьяна Гигель является руководителем всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – молодые защитники природы» и «Эколята – дошколята».

Законодатель проинформировала участников заседания о реализации проектов. «С сентября 2020 года получено более 2500 заявок о принятии в проекты и включении во Всероссийский реестр. В детских садиках создаются группы эколят, а в школах – классы. В рамках проводимой работы в субъектах РФ созданы экспериментальные площадки, направленные на формирование у детей культуры природолюбия».

В числе успешно развивающихся тематических программ — «Эколята сельских поселений России», «Рыбинское море – территория эколят», «Школа эколят – сохранение природного наследия Каспия и Нижнего Поволжья», «Эколята Кузбасса»

Сенатор рассказала, что совместно с Русским географическим обществом разработано и выпущено учебное пособие «Азбука Природолюбия». «Ежегодно в рамках проектов проводится более тысячи различных мероприятий, часть из них в рамках программы «Десятилетие детства». Сейчас идет активная работа над созданием Всероссийской «Игротеки эколят».

По словам законодателя, в числе успешно развивающихся тематических программ — «Эколята сельских поселений России», «Рыбинское море – территория эколят», «Школа эколят – сохранение природного наследия Каспия и Нижнего Поволжья», «Эколята Кузбасса». Проведен совместный российско-казахстанский экологический форум.

Сегодня государство принимает полноценную программу по экологическому воспитанию и просвещению, отметила Татьяна Гигель. «Занимаясь экологическим воспитанием наших детей с дошкольного возраста, мы можем смело рассчитывать на установление в будущем в нашей стране экологического равновесия».

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