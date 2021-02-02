Анастасия Бондаренко обсудила с представителями энергетических компаний новые подходы к расчёту нормативов численности персонала в электроэнергетике

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 2 февраля. – Анастасия Бондаренко провела совещание по вопросам целесообразности актуализации нормативных документов, регламентирующих нормирование численности персонала в электроэнергетике. В обсуждении приняли участие представители Ассоциации «ЭРА России» и руководители кадровых служб крупнейших энергетических компаний.Участники совещания выразили заинтересованность в разработке новых подходов к расчёту нормативов численности, учитывающих применяемые в отрасли технологии и типы оборудования. Вместе с тем, в ходе обсуждения был отмечен дефицит необходимых компетенций в области нормирования в электроэнергетике и отсутствие на сегодняшний день отраслевой площадки, способной выполнить функции интегратора и экспертного центра.«Мы понимаем, что со стороны компаний есть запрос на обновление методической базы по нормированию труда. Наличие современных нормативов численности может существенно упростить вводы в эксплуатацию новых объектов, в том числе в части обоснования расходов в тарифных решениях, однако на сегодняшний момент на российском рынке мало квалифицированных разработчиков. Пожалуй, это главное ограничение. Будем дальше прорабатывать тему и искать варианты решения», – отметила Анастасия Бондаренко.

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