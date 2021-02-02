А. Климов рассказал о законодательной работе по пресечению попыток вмешаться во внутренние дела России

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Временной комиссии СФ принял участие в онлайн-брифинге.

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, член Комитета СФ по международным делам Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края выступил на онлайн-брифинге на тему «О попытках организации из‑за рубежа несанкционированных акций в России с целью дестабилизации политической ситуации».

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Сенатор напомнил, что в конце прошлого года Временная комиссия СФ предложила пакет законодательных поправок. «Эти законопроекты защищают права российских граждан на самостоятельный выбор своей судьбы, на формирование органов управления, на то, чтобы наше государство управлялось главным источником суверенитета — российским народом, а не кем‑то извне», — отметил парламентарий.

Андрей Климов сообщил, что 1 февраля вступила в силу разработанная Временной комиссией СФ поправка к закону об информации и информационных технологиях. «Она позволяет определять, что такое социальные сети, и должным образом регулировать их деятельность с тем, чтобы избегать возможности их антиобщественного использования».

По словам парламентария, россиянам пытаются навязать извне свою повестку, которая на самом деле не является актуальной.

Онлайн-брифинг председателя Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова

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Андрей Климов

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Онлайн-брифинг председателя Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова

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Андрей Климов

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Онлайн-брифинг председателя Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова

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«При этом наша повестка простая и конструктивная – обеспечение безопасности нашей Родины от внешних воздействий и создание условий для роста благосостояния каждого гражданина».

«Против нас ведется целенаправленная работа. И ясно, что такая деятельность не может вестись горсткой людей, она проводится специальными службами государств, которые официально назвали нашу страну своим противником и закрепили это в своих законах и других нормативных актах», — подчеркнул сенатор.

«Задача всех этих сил, как минимум, — сдерживать Россию, а как максимум, — раздробить и сделать так, чтобы она исчезла так же, как в свое время исчез Советский Союз», — считает Андрей Климов.

В ходе онлайн-брифинга парламентарий также ответил на ряд вопросов журналистов, которые, в частности, касались предотвращения внешнего вмешательства в избирательный процесс в РФ накануне выборов в Государственную Думу в сентябре 2021 г. и других тем.

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