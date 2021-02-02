А. Майоров: Сокращение финансирования Госпрограммы ставит под угрозу развитие сельских территорий

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы подвели предварительные итоги реализации Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 г.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел совещание «О ходе реализации Государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий». Предварительные итоги 2020 года и перспективы». Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

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Законодатель напомнил, что на 497-м заседании Совета Федерации сенаторы от Томской области Виктор Кресс КрессВиктор Мельхиоровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Томской области и Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области подняли вопрос о финансировании Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», так как финансирование этой статьи из федерального бюджета носит волнообразный характер.

Алексей Майоров уточнил, что если в прошлом году на эту программу выделялось порядка 36 млрд руб. (в первоначальном паспорте Госпрограммы было предусмотрено выделение 79,2 млрд рублей), то в этом году – 31 млрд. То есть идет очевидное сокращение выделяемых средств.

Сенатор сообщил, что в ходе подготовки совещания в Комитет поступил проект распоряжения, в соответствии с которым дополнительно к предусмотренным в федеральном бюджете на 2021 г. выделены бюджетные средства в размере 3,6 млрд рублей, из них: около 1,2 млрд рублей – российским кредитным организациям и АО «ДОМ. РФ» на реализацию «сельской ипотеки», около 2,5 млрд рублей – 22 субъектам Федерации в рамках ВЦП «Современный облик сельских территорий» на реализацию 31 проекта, которые были в резерве на реализацию в 2021 г. при условии дополнительного финансирования. «Таким образом, сейчас финансирование Госпрограммы сохраняется практически на уровне 2020 года. Мы понимаем, что этого недостаточно. Изначально на 2021 год в паспорте Госпрограммы было предусмотрено 160,7 миллиарда рублей. Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга поставлена задача проработать этот вопрос с Правительством РФ и проинформировать палату», — подчеркнул сенатор.

Как член Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Алексей Майоров напомнил, что на ее ближайшем заседании в марте текущего года будет заслушан вопрос о реализации Государственной программы и финансовом обеспечении развития сельских территорий с участием представителей двенадцати министерств Российской Федерации.

Сельские территории по‑прежнему отстают по социальной обустроенности, бытовому комфорту, развитости инфраструктуры

Сенатор обратил внимание, что сельские территории по‑прежнему отстают по социальной обустроенности, бытовому комфорту, развитости инфраструктуры. Общий уровень обеспеченности сельской местности всеми видами благоустройства чуть больше 34 проц., тогда как в городах – почти 80. Хуже обстоит дело и с социальными, образовательными, медицинскими учреждениями. Средняя зарплата в сельском хозяйстве составляет примерно две трети от средней по экономике.

Глава Комитета СФ подчеркнул, что сенаторы неоднократно обращали внимание на проблемы реализации Государственной программы, особенно в части ее финансового обеспечения. «Этот вопрос мы держим на постоянном контроле. Наши предложения по обеспечению финансирования Госпрограммы в объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в первоначальной ее редакции, были учтены в Постановлении СФ о предложениях палаты по формированию концепции федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в иных документах, подготовленных по итогам проведения парламентских мероприятий», — сказал парламентарий.

«Сокращение финансирования ставит под угрозу исполнение целевых показателей Госпрограммы и как следствие – развитие сельских территорий в целом. Надеюсь, что наше сегодняшнее совещание поможет выработать взвешенный подход к вопросам финансового обеспечения Госпрограммы», — убежден Алексей Майоров.

Как отметила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова, ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области в их Комитете остро обсуждался вопрос о необходимости предусмотреть дополнительные средства на поддержку сельских территорий.

«Условия исполнения федерального бюджета оказались очень сложными. И уровень кассового исполнения расходов по госпрограмме в целом не самый низкий – более 96 процентов показателя сводной бюджетной росписи. Но объем неисполненных расходов велик — 1,1 миллиарда рублей. И очень тревожно, что эти с таким трудом запланированные средства не дошли до регионов», — подчеркнула парламентарий.

По ее словам, почти 950 млн рублей предназначались на создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях, 145 млн рублей – на создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения. Сенатор добавила, что бюджетные ассигнования по подпрограмме «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» сокращены почти полностью – из утвержденных в федеральном законе о федеральном бюджете 606,0 млн рублей в конце года в росписи осталось только 15 млн рублей.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Елена Зленко

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Елена Перминова

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Сергей Митин

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Алексей Майоров

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Владимир Кравченко

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Законодатель сообщила, что Счетная палата при формировании проекта федерального бюджета практически ежегодно отмечает недостаточную увязку показателей государственных программ с планируемыми на них бюджетными ассигнованиями. Отмечалось это и по проекту государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», сказала она.

«Сейчас идет планирование расходов федерального бюджета на 2022 – 2024 годы, и опять вполне обоснованно встанет вопрос о потребности в дополнительных средствах на комплексное развитие сельских территорий. Нам представляется, что вопрос тщательной проработки показателей госпрограммы остается актуальным».

В ходе заседания была заслушана информация представителей Томской области, в том числе члена Комитета СФ по экономической политике Владимира Кравченко.

По итогам совещания Комитету СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию было рекомендовано обратиться в Правительство РФ с рекомендацией рассмотреть вопрос о возможности обеспечения финансирования Государственной программы в объемах, первоначально установленных паспортом указанной программы. Кроме этого было отмечено, что важно законодательно определить понятие «сельские территории», а также внести изменения в Стратегию пространственного развития Российской Федерации, определив развитие сельских территорий как одно из приоритетных направлений пространственного развития страны до 2025 г.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Виктор Новожилов, НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Геннадий Орденов, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области Елена Авдеева, АвдееваЕлена Осиповнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Вологодской области заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, заместитель Министра финансов РФ Ирина Окладникова, заместитель Министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов, представители субъектов Российской Федерации, эксперты.

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