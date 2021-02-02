Встреча с лауреатами конкурса «Учитель года России»

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Дорогие друзья, добрый день!

Очень рад всех вас видеть!

Прежде всего поздравляю вас с тем, что вы стали лауреатами замечательного, можно сказать, легендарного конкурса «Учитель года». Он у нас начался ещё в 90-х годах, был сначала «Учитель года СССР», потом «Учитель года России». И конечно, отдельно хочу отметить абсолютного победителя – Михаила Гурова. Миша, рукой помашите. Рад Вас видеть.

Знаю, что конкуренция была острой, и каждый из вас, безусловно, достойный претендент на столь высокое звание. Вы доказали это работой в школе со своими воспитанниками, успешно прошли через сложные этапы конкурсных испытаний, получили заслуженную оценку коллег, педагогического сообщества.

Уверен, такое признание послужит для вас стимулом к покорению новых профессиональных вершин, к тому, чтобы и дальше постоянно развиваться, совершенствоваться, быть вдохновляющим примером и для коллег, и для своих учеников. Новаторство, дух лидерства, чувство одной большой команды – это стержневые вещи для системы образования.

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Учительский труд – благородный, творческий, нелёгкий и, вне всякого сомнения, очень ответственный – всегда вызывает особое уважение. В нашей стране так было всегда, совершенно точно можно сказать. Именно от школьного учителя, наставника во многом зависит, кем вырастет человек, каким он станет. Учитель способен не только зажечь в ребёнке интерес к знаниям, помочь раскрыться его талантам и способностям, но и заложить те базовые ценности, которые станут надёжной опорой во всей взрослой жизни человека. В этом и есть высокая миссия, смысл педагогической деятельности, к которой, повторю, просто невозможно относиться без уважения.

Как бы далеко вперёд ни шагали современные технологии, они, конечно, не могут заменить живое общение – мы уже много раз в последнее время это упоминали, – не могут передать всю полноту, многогранность постижения, передачи знаний. Это действительно совместное творчество ученика и учителя. Роль наставника в образовании и воспитании остаётся и, убеждён, останется ещё на долгие годы, навсегда важнейшей и определяющей. В чём мы ещё раз убедились, кстати говоря, в период пандемии, эпидемии, дистанционного обучения.

Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо и вам, и всем преподавателям за работу в это сложное время. Прекрасно понимаю, какую серьёзную дополнительную нагрузку вы на себя взяли. Вы стремились делать всё для своих воспитанников. И хочу сегодня сказать, что российские учителя и в больших городах, и в посёлках, в сельских школах проявили себя с самой лучшей стороны, вместе с ребятами сделали то, что будет служить стране через годы.

Да, наверное, не всё было гладко и идеально, но в целом наша система образования и вообще наша страна на всех уровнях через испытания проходит достойно. Отмечу, что справиться с трудностями, вызванными пандемией, школам помогли оснащение, технологии, ресурсы, которые появились в них за последние годы.

Конечно, я знаю, мы сегодня, наверное, будем говорить об этом, многого ещё не хватает. Но, поверьте мне, ещё совсем недавно казалось невозможным, чтобы в каждой школе – а их у нас почти 40 тысяч – был интернет. Но всё-таки последовательно многое сделано.

Хотя, повторяю, знаю, что особенно в современных условиях надо сделать ещё больше. В этом плане задача государства, его приоритет остаются неизменными. Хочу вас заверить: мы и дальше будем делать всё для того, чтобы школа, система образования были по-настоящему современными, в том числе чтобы появился и скоростной интернет, чтобы каждый ребёнок смог раскрыть свой талант, найти свой путь в мире знаний, чтобы ему было интересно учиться, а учитель чувствовал поддержку государства и общества.

В этой связи напомню, что только на выплаты классным руководителям, а это 800 тысяч человек, или около 75 процентов от общего числа школьных учителей, в ближайшие три года мы направим на поддержку этой армии учителей почти 225 миллиардов рублей. Принимая такое решение, мы руководствовались именно огромной ролью учителя в воспитании, становлении молодого поколения граждан России.

Будем, конечно, развивать и системы, платформы, которые помогают педагогам оттачивать своё мастерство, расширять компетенции, перенимать лучший опыт и практики. Объединение, распространение таких практик – как раз одна из задач конкурса «Учитель года», и, собственно, поэтому уже по хорошей традиции его финал проходит в городе, где работает абсолютный победитель предыдущего года.

Сейчас вы находитесь в триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Символична и сегодняшняя дата. Считаю, что это очень символично и глубоко. Вне зависимости от того, какой жизненный путь выбирает человек, он должен знать и уважать историю своей страны, свои корни и истоки, чтить подвиг, совершённый ради сегодняшних поколений нашими предшественниками.

В заключение хочу ещё раз вас поздравить с успехом на конкурсе. Вы его добились в первую очередь потому, что искренне увлечены своим делом, своим призванием. Желаю вам такими же и оставаться в будущем.

Здоровья и благополучия вам, вашим близким и новых успехов.

Пожалуйста, уважаемые друзья. Вам слово.

Продолжение следует.

MIL OSI