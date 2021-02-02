В. Полетаев провел совещание по подготовке к Дням Республики Алтай в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation
Планируется детально ознакомить коллег-сенаторов с жизнью региона, сказал парламентарий.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай провел совещание по подготовке к Дням Республики Алтай в СФ.
Дни субъекта, проходящие в Совете Федерации — это, прежде всего, возможность обратить внимание федерального центра на жизнь региона, обсудить вопросы социально-экономического развития, а также оценить его потенциал и перспективы рост
«Дни субъекта, проходящие в Совете Федерации — это, прежде всего, возможность обратить внимание федерального центра на жизнь региона, обсудить вопросы социально-экономического развития, а также оценить его потенциал и перспективы роста» — отметил Владимир Полетаев.
В совещании приняли участие: первый заместитель председателя правительства Республики Алтай Эжер Ялбаков, заместитель председателя правительства, полномочный представитель Республики Алтай в Москве Ирина Лозовая, министр экономического развития и имущественных отношений региона Вячеслав Тупикин.
Владимир Полетаев провел совещание по подготовке к Дням Республики Алтай в СФ
Участники мероприятия обсудили организационные моменты подготовки Дней региона. Им предстоит большая работа в комитетах Совета, Федерации федеральных министерствах, которая позволит обсудить важнейшие вопросы экономики и финансов, образования и культуры, развития агропромышленного комплекса республики, туризма и многое другое.
«Республика Алтай будет представлена с разных ракурсов. Многие уже имеют представление о ней, прежде всего как о «туристической мекке». Однако, природная красота и особенная энергетика — это огромная, но все же только часть Горного Алтая, — сказал Владимир Полетаев. — Мы планируем на предстоящих мероприятиях более детально ознакомить коллег-сенаторов с жизнью региона, культурой и традициями нашего многонационального народа».
В рамках календарного плана проведения Дней субъекта, Дни Республики Алтай в Совете Федерации пройдут 22 – 23 июня текущего года.