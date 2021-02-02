Д. Василенко провел дистанционный прием граждан в Ленинградской области

Source: Russia – Council of the Federation

Все вопросы касались темы здравоохранения.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области Дмитрий Василенко ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области провел дистанционный прием граждан в Кировском районе Ленинградской области.

Вопросы касались организации вакцинации от коронавирусной инфекции в районе. Дмитрий Василенко отметил, что в настоящее время в Кировском районе вакцинируют людей, входящих в высокую группу риска заражения и тяжелого течения заболевания. Для вакцинации используется российский препарат «Спутник V». Уже привиты все пациенты и сотрудники психоневрологического интерната в Кировске, особое внимание будет уделяться вакцинации врачей, учителей, социальных работников.

Дмитрий Василенко провел дистанционный прием граждан в Кировском районе Ленинградской области

Была затронута тема строительства городской поликлиники. Сенатор сообщил, что вопрос о строительстве поликлиники на 600 посещений в смену решен. В этом году планируется провести конкурсные работы по выполнению проектно-сметной документации. Далее будет проведена экспертиза и конкурсные процедуры по заключению контракта на строительство.

Один из вопросов касался строительства фельдшерско-акушерского пункта в поселке Новый Быт. Там проживает 249 человек, ближайшее медицинское учреждение находится в 10 км. Дмитрий Василенко ответил, что в стратегии предусмотрено и строительство модульных ФАПов на территории Кировского района. В Новом Быте строительство начнется уже в этом году – необходимый пакет документов находится в комитете по строительству Ленинградской области.

Дмитрий Василенко вручил награды от Законодательного собрания Ленинградской области работникам учреждений культуры, образования, администрации Синявинского городского поселения и редакции районной газеты за добросовестный труд

В завершении Дмитрий Василенко вручил награды от Законодательного собрания Ленинградской области работникам учреждений культуры, образования, администрации Синявинского городского поселения и редакции районной газеты за добросовестный труд. Сенатор поблагодарили награжденных и пожелали им дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

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