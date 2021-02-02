К. Косачев: В Совете Федерации заинтересованы в восстановлении межпарламентских связей с Йеменом

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с председателем йеменского Южного переходного совета.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с председателем йеменского Южного переходного совета Айдарусом Аз-Зубейди, прибывшим в Россию во главе представительной делегации. Во встрече также принял участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области

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Константин Косачев напомнил, что с момента обострения гражданского противостояния в Йемене парламентские связи с Россией практически прервались.

«Внимательно наблюдаем за событиями, происходящими в Йеменской Республике. Для российских сенаторов важно установить прямой контакт с представителями йеменского политического руководства. Заинтересованы в восстановлении межпарламентских отношений», — подчеркнул Константин Косачев.

Айдарус Аз-Зубейди отметил, что нынешняя встреча – хорошая возможность наметить перспективы возобновления двустороннего межгосударственного и межпарламентского диалога.

Константин Косачев

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Встреча Константина Косачева с председателем йеменского Южного переходного совета А. Аз-Зубейди

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Встреча Константина Косачева с председателем йеменского Южного переходного совета А. Аз-Зубейди

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Владимир Джабаров

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Встреча Константина Косачева с председателем йеменского Южного переходного совета А. Аз-Зубейди

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Встреча Константина Косачева с председателем йеменского Южного переходного совета А. Аз-Зубейди

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По его словам, на юге Аравийского полуострова заинтересованы в усилении российского влияния, как гаранта стабильности в регионе.

В ходе переговоров Константин Косачев и Айдарус Аз-Зубейди обсудили способы достижения мира, установления безопасности и стабильности на юге, во всем Йемене и в регионе в целом.

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