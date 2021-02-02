Минкультуры России высоко оценило работу Государственного музея спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Согласно результатам «Независимой оценки качества», проводимой ежегодно Министерством культуры Российской Федерации, итоговый балл Государственного музея спорта, подведомственного Министерству спорта Российской Федерации, составляет 91 из 100 возможных.

Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями культуры проводится ежегодно и призвана повысить удовлетворённость посетителей деятельностью организаций. В процессе мониторинга учитываются следующие критерии: открытость и доступность информации об учреждении, комфортность условий предоставления услуг, отношение работников к посетителям, удовлетворённость уровнем оказания услуг, а также их доступность для людей с ограниченными возможностями.

По двум из пяти критериев Государственный музей спорта набрал максимальные баллы из возможных: комфортность условий предоставления услуг, доброжелательность и вежливость работников организации. В 92 балла Министерство культуры Российской Федерации оценило удовлетворённость посетителей условиями оказания услуг. 84 балла Музей набрал по критерию «открытость и доступность информации об организации» и 78 – «доступность услуг для инвалидов».

Директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева отметила: «Достичь столь высокого результата в сложных условиях 2020 года Музею помогли продуманная стратегия развития и слаженная, грамотно выстроенная работа всех подразделений. Постоянно обновляемые экспозиции, разнообразные экскурсионные программы и квесты, встречи со спортсменами и спортивными функционерами – всё это позволило создать яркую, насыщенную жизнь как в офлайн, так и онлайн-пространстве. Безусловно, ещё есть над чем поработать и мы будем стремиться к тому, чтобы оценка нашей деятельности в следующем году стала ещё выше».

Пресс-служба Минспорта России

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