Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#Космодромы#Восточный#КЦ Восточный02.02.2021 16:18

Рабочий визит и.о.генерального директора ЦЭНКИ на Восточный

И.о. генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Руслан Мухамеджанов с рабочим визитом посетил космодром Восточный. В ходе поездки он проконтролировал ход строительства жилых домов в микрорайоне Звездный, объектов на комплексе хранения компонентов ракетного топлива, площадке ТБО, ПСЭБ, Метеокомплексе и других объектов первой очереди. Глава ЦЭНКИ также заслушал доклад о строительно-монтажных работах на водозаборных сооружениях, оценил ход строительных работ на стартовом комплексе для ракет-носителей «Ангара». Здесь же были осмотрены места монтажа металлооблицовки газохода.

Руслан Мухамеджанов также осмотрел сооружения стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Союз-2», рабочие места в монтажно-испытательных корпусах ракеты-носителя, космических аппаратов, Технического комплекса и заправочно-нейтрализационной станции. На складе блоков он ознакомился с ходом работ по монтажу и испытаниям технологического оборудования системы производства и хранения сжатых газов и Комплекса вакуумной установки.

Восточный — новейший космодром России, строится в 8 тысячах километрах от Москвы и в 180-ти километрах от Благовещенска. Его площадь составляет около 700 квадратных километров. В 2016 году на космодроме завершено строительство объектов первой очереди, создана площадка для запуска ракет семейства «Союз». В настоящее время ведется строительство второй пусковой площадки — под новую ракету семейства «Ангара». Восточный оснащен самым современным оборудованием для управления полетами космических аппаратов.

ЦЭНКИ — одно из основополагающих предприятий аэрокосмической отрасли, которое специализируется на создании наземной космической инфраструктуры и управляет космодромами России.

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