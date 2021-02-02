С. Березкин: Туристический поток в Ярославскую область постоянно растет

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил вопросы развития туристических маршрутов и продвижения региональных проектов на федеральном уровне.

Сенатор РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в ходе работы в регионе провел ряд встреч, посвященных развитию туризма.

Сергей Березкин в ходе работы в регионе провел ряд встреч, посвященных развитию туризма

В ходе встречи в департаменте туризма региона сенатор ознакомился с презентацией многочисленных туристических программ, проектов и маршрутов Ярославской области. Участники выделили ряд наиболее перспективных направлений, обсудили ближайшие задачи по дальнейшему развитию туристической отрасли региона, рассказал Сергей Березкин. В частности, речь шла о внедрении цифровых технологий в сфере внутреннего туризма, что стало особенно актуально во время пандемии COVID-19.

«С учетом существующих реалий основной туристический портал региона «Ярославия» стал более интерактивным, появились дистанционные сервисы для приобретения билетов, туристических услуг, бронирования маршрутов, мест проживания, питания. Все это пользуется большим спросом у граждан», — рассказал сенатор. В 2020 году рост посещения этого сайта составил 275 процентов.

Кроме того, отметил Сергей Березкин, для людей созданы комфортные условия путешествий: внедрена программа лояльности «карта гостя», позволяющая получать хорошие скидки, и программа кэшбэка. «Все это позитивно сказывается на туристическом потоке».

За последнее время в регионе ежегодно фиксируется прирост туристического потока 10–20 процентов

Парламентарий подчеркнул, что за последнее время в регионе ежегодно фиксируется прирост туристического потока 10–20 процентов. В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, число туристов выросло до 3,9 млн человек.

Сергей Березкин в ходе работы в регионе провел ряд встреч, посвященных развитию туризма

На встрече с заместителем председателя правительства Ярославской области Максимом Авдеевым сенатор согласовал дальнейшие действия по продвижению важнейших проектов на федеральном уровне. В том числе, в части реконструкции и формирования туристической инфраструктуры, совершенствования логистики, расширения состава городов-участников туристического маршрута «Золотое кольцо России».

По словам сенатора, есть предварительная договоренность о встрече, посвященной развитию туризма в регионе, с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой. «Она станет продолжением диалога, состоявшегося в рамках «правительственного часа» на заседании Совета Федерации», — отметил Сергей Березкин.

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