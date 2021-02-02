С. Горняков провел в Волгоградской области дистанционный прием граждан по вопросам здравоохранения

Source: Russia – Council of the Federation

На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с приобретением медоборудования в Центральную районную больницу, обеспечением больных жизненно важными лекарственными препаратами.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области в рамках работы в регионе провел дистанционный тематический прием граждан по вопросам здравоохранения.

Житель Палласовского района обратился к сенатору с просьбой оказать содействие в решении вопроса о приобретении кислородного концентратора в Центральную районную больницу. «Эти аппараты значительно облегчают лечение больных с легочными недугами. Было бы здорово, если бы и в нашей больнице такой аппарат появился», — сказал заявитель.

В регионе проводится большая работа по техническому оснащению и обеспечению учреждений здравоохранения всем необходимым

Сергей Горняков отметил, что в регионе проводится большая работа по техническому оснащению и обеспечению учреждений здравоохранения всем необходимым. «В данном случае мы рассмотрим возможность приобретения концентратора — проконсультируемся с профильными ведомствами, какой конкретно необходим аппарат. Это специализированная техника, которую не так просто приобрести, но мы постараемся помочь», — подчеркнул парламентарий.

Еще два обращения граждан касались обеспечения льготными и жизненно важными лекарствами. Жительница Городищенского района сообщила, что ее дочь страдает серьезным заболеванием — ежедневно девочке необходимо принимать несколько препаратов. На данный момент в местной больнице ей предлагают только аналоги нужных лекарств. «Мы не можем использовать аналоги, для нас это недопустимо. Мы очень долго подбирали препараты и их дозировку, поэтому сейчас их смена — большой риск для здоровья», — рассказала заявительница.

Сергей Горняков пообещал ей помочь в приобретении лекарств, необходимых на ближайшее время. «Дальше уже будем решать вопрос с льготным обеспечением. Очевидно, что здесь будем подключать профильные структуры и ведомства, специалистов», — подчеркнул сенатор.

MIL OSI