Т. Кусайко: Работа по решению вопроса дефицита медицинских кадров ведется как на региональном, так и на федеральном уровне

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела прием граждан по вопросам здравоохранения в Мурманской области.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в рамках региональной недели провела прием граждан по вопросам здравоохранения. Мероприятие прошло в дистанционном формате.

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К сенатору обратилась представитель частной медицины, которая рассказала, что ежедневное заполнение внушительного количества документации, журналов влечет за собой увеличение штата и фонда заработной платы и, как следствие, рост стоимости услуг для населения.

Как пояснила Татьяна Кусайко, независимо от организационно-правовой формы, медицинские организации обязаны выполнять все установленные правила и требования, в том числе к лицензированию. «Все они необходимы, чтобы медицинская помощь была безопасной. На сегодняшний день ведется большая работа по созданию единого цифрового контура в России: планируется объединение всех медицинских организаций в общую базу, разрабатывается единый регистр застрахованных лиц. Уверена, что цифровизация в дальнейшем существенно облегчит работу медучреждений по ведению внутреннего документооборота», — сказала парламентарий.

Ещё одна мурманчанка попросила сенатора оказать содействие в госпитализации супруга, которому требуется лечение. Татьяна Кусайко взяла данный вопрос на личный контроль.

Заявительница из Печенгского района затронула проблему дефицита кадров в здравоохранении — среднего персонала и врачей. Законодатель сообщила о проводимой в этом направлении работе как на региональном, так и на федеральном уровне.

«Это изменения в целевом обучении, введение института наставничества для молодых специалистов. Уже дают результаты федеральные программы «Земский доктор», «Земский фельдшер». При этом программа «Земский фельдшер» расширена, теперь она распространяется и на медицинских сотрудников по специальности «Сестринское дело», — отметила Татьяна Кусайко.

По словам сенатора, проведение тематических приемов граждан в регионе стало уже хорошей традицией. «Каждое обращение детально прорабатывается, и о его решении затем обязательно информируется заявитель».

В мероприятии приняли участие заместитель министра образования Мурманской области Надежда Никандрова, начальник управления мер социальной поддержки министерства труда и социального развития региона Оксана Бурмистрова.

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