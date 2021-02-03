А. Башкин принял участие в заседании Экспертного совета по совершенствованию системы здравоохранения Астраханской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор предложил разработать интерактивную карту, отражающую потребность в медицинских специалистах в регионе.

Председатель подкомиссии по административному праву Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области в рамках работы в регионе принял участие в заседании Экспертного совета по совершенствованию областной системы здравоохранения.

Смотрите также

Мероприятие провел председатель Экспертного совета, депутат Государственной Думы Леонид Огуль. В заседании участвовал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона проинформировал собравшихся о повышении качества противоэпидемических мероприятий и оказания медицинской помощи по лечению коронавирусной инфекции. Он также рассказал начале деятельности в регионе отделения фонда «Круг добра», который предназначен для оказания медицинской помощи детям, страдающим редкими заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения.

В своем выступлении Александр Башкин предложил активно внедрять программу «Земский доктор», разработать интерактивную карту, отражающую потребность в специалистах в регионе и переходить к адресной подготовке специалистов по индивидуальному плану.

Ректор Астраханского государственного медицинского Университета, Ольга Башкина выступила с предложением по повышению эффективности подготовки медицинских работников первичного звена. В частности, представителям министерства здравоохранения региона предложено сделать заявки о потребностях во врачах конкретной специализации в муниципальных образованиях для совместной разработки программ индивидуальной подготовки врачей узкого профиля для работы на этих территориях.

В ходе заседания прозвучали также предложения по созданию единого телекоммуникационного медицинского центра в Астраханской области. В целях снижения младенческой и детской смертности решено создать региональный консультативный центр по лечению детей от рождения и до достижения ими 17 лет.

«Важно, чтобы жители Астраханской области имели четкое представление о вопросах, обсуждаемых на Экспертном совете, а также результатах их реализации» — сказал Александр Башкин в завершении мероприятия.

MIL OSI