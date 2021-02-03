А. Ракитин провел рабочую встречу с министром национальной политики Республики Карелия

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались вопросы реализации государственной национальной политики, направленной на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа РФ на территории Республики Карелия.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия Александр Ракитин РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия в рамках поездки в регион провел рабочую встречу в министерстве национальной политики.

В ходе беседы с министром Сергеем Киселевым сенатор обсудил вопросы реализации государственной национальной политики, направленной на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации на территории Республики Карелия, где проживает 130 представителей различных национальностей. Затрагивались, в частности, темы сохранения и развития карелов и вепсов как самобытных этносов мирового сообщества, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма.

Особое внимание собеседники уделили вопросам развития органов местного самоуправления, входящих в единую систему публичной власти и осуществляющих взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на территории региона.

Своеобразным и довольно точным индикатором развития государства и общества является степень реализации в нем прав коренных малочисленных народов и этнических меньшинств

«Своеобразным и довольно точным индикатором развития государства и общества является степень реализации в нем прав коренных малочисленных народов и этнических меньшинств. Также важно правильно сформировать культуру межнационального общения, уметь преодолевать межнациональные конфликтные ситуации», — подвел итог встречи Александр Ракитин.

Александр Ракитин провел рабочую встречу в министерстве национальной политики и вручил от имени Комитета СФ по обороне и безопасности благодарственные письма ряду сотрудников министерства

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Александр Ракитин провел рабочую встречу в министерстве национальной политики и вручил от имени Комитета СФ по обороне и безопасности благодарственные письма ряду сотрудников министерства

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Александр Ракитин провел рабочую встречу в министерстве национальной политики и вручил от имени Комитета СФ по обороне и безопасности благодарственные письма ряду сотрудников министерства

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Александр Ракитин провел рабочую встречу в министерстве национальной политики и вручил от имени Комитета СФ по обороне и безопасности благодарственные письма ряду сотрудников министерства

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Александр Ракитин провел рабочую встречу в министерстве национальной политики и вручил от имени Комитета СФ по обороне и безопасности благодарственные письма ряду сотрудников министерства

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Кроме того, сенатор вручил от имени Комитета СФ по обороне и безопасности благодарственные письма ряду сотрудников министерства за плодотворную деятельность по обеспечению национальной безопасности государства, поддержанию необходимых условий для этнокультурного развития народов и этнических общностей.

Александр Ракитин также принял участие в заседании рабочей группы по приведению Конституции и иных правовых актов Республики Карелия в соответствие с Конституцией Российской Федерации.

«Развитие Конституции, в общем и целом, всегда соответствует основным этапам развития самого общества и государства. Вопросы дальнейшего конституционного и законодательного разви­тия становятся сейчас наиболее актуальными и востребованными», — отметил парламентарий.

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