Б. Жамсуев: Реконструкция Забайкальского краевого драмтеатра должна быть завершена в установленные сроки

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор проинспектировал ход реконструкции здания театра в Чите.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в рамках рабочей поездки в регион проинспектировал ход строительных работ на социальных объектах. Сенатор провел совещание в правительстве края, на котором обсуждалась реконструкция здания Забайкальского краевого драматического театра.

Парламентарий напомнил, что в 2018 г. именно при поддержке Совета Федерации удалось согласовать в Правительстве РФ вопрос финансирования реконструкции здания театра в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 гг.

Баир Жамсуев отметил, что в 2019 г. между правительством Забайкальского края и Министерством культуры РФ заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета региональному. Изначально срок реконструкции театра был рассчитан на четыре года, общая стоимость составила 1 млрд 112 млн руб.

Баир Жамсуев провел совещание в правительстве края, на котором обсуждалась реконструкция здания Забайкальского краевого драматического театра

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Баир Жамсуев провел совещание в правительстве края, на котором обсуждалась реконструкция здания Забайкальского краевого драматического театра

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Баир Жамсуев провел совещание в правительстве края, на котором обсуждалась реконструкция здания Забайкальского краевого драматического театра

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Баир Жамсуев провел совещание в правительстве края, на котором обсуждалась реконструкция здания Забайкальского краевого драматического театра

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Баир Жамсуев в рамках рабочей поездки в регион проинспектировал ход строительных работ на социальных объектах

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Баир Жамсуев в рамках рабочей поездки в регион проинспектировал ход строительных работ на социальных объектах

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В 2020 г. руководством края и подрядчиком согласовано ускорение проведения ремонтно-строительных работ. Распоряжением Правительства РФ было утверждено перераспределение средств федерального бюджета в целях завершения в 2021 г. реконструкции здания театра в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.

Министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович сообщила, что в настоящее время строительные работы выполняются в соответствии с обновленным графиком работ на этот год. Она отметила, что на сегодняшний день строительно-монтажные работы выполнены на 70 проц., поставлено 80 проц. заявленного оборудования. Значительный объем внутренних и отделочных работ завершен.

«Забайкальцы с нетерпением ждут открытия театра, поэтому реконструкция должна быть завершена в строго установленные сроки с высоким качеством. Мы ожидаем открытия театрального сезона 2022 года в обновленном, фактически вновь отстроенном здании театра. Ограничительные меры, введенные в связи с пандемией, не повлияли на сроки реализации проекта», — подчеркнул по итогам совещания Баир Жамсуев.

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