В. Наговицын обсудил ход ликвидации третьей смены в школах и очередей в детсады в Бурятии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с министром образования и науки Республики Бурятия.

Заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия Вячеслав Наговицын НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия в рамках работы в регионе встретился с министром образования и науки Бурятии Баиром Жалсановым.

«По поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга обсудил с министром образования региона ход ликвидации третьей смены в школах Республики и очередей в детсады для детей от полутора до семи лет», — сообщил сенатор по итогам встречи.

Встреча Вячеслава Наговицына с министром образования и науки Бурятии Баиром Жалсановым

Вячеслав Наговицын отметил, что до конца текущего года республиканское министерство с учетом своевременной помощи со стороны федерального центра планирует решить задачу ликвидации третьей смены в школах.

«Что касается детских садов — задача делится на две составляющие. Для детей с полутора до трех лет действующая программа предусматривает строительство зданий, однако, по расчетам, этого будет недостаточно для решения проблемы, так как, даже с учетом строительства новых детсадов, до конца 2021 года около 1500 детей будут нуждаться в местах», — рассказал парламентарий.

В возрастной категории от трех до семи лет в очереди остается около 4 тыс. детей, и без поддержки федерального центра дотационному региону эту задачу не решить

В то же время, в возрастной категории от трех до семи лет в очереди остается около 4 тыс. детей, и без поддержки федерального центра дотационному региону эту задачу не решить, считает Вячеслав Наговицын.

В ходе встречи также обсуждались проблемы патриотического воспитания детей и юношества, развития движения «Юнармия», капитального ремонта и реконструкции объектов дополнительного образования. Были обозначены планы совместного решения этих вопросов.

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