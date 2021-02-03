В. Николаев: В послании главы Чувашской Республики определены ключевые точки социально-экономического развития региона

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе сессии Государственного Совета Чувашии.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики Вадим Николаев НиколаевВадим Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики принял участие в работе сессии Государственного Совета региона. В ходе мероприятия глава Чувашии Олег Николаев НиколаевОлег АлексеевичГлава Чувашской Республики выступил с посланием к региональному парламенту.

Олег Николаев

Как отметил сенатор, на сессии были подведены итоги прошедшего года и определены основные стратегические задачи на предстоящий период. Он подчеркнул, что правительство Республики нацелено на создание благоприятных условий для развития предпринимательской инициативы, создание сильной, конкурентной экономики.

«В рамках реализации индивидуальной программы развития в Чувашии планируется создание трех государственных и пяти технопарков на основе государственно-частного партнерства. Глава региона поставил задачу в этом году запустить механизмы поддержки инвестиционного процесса в рамках реализации закона о содействии и защите при капитальных вложениях, а также создать Центр кластерного развития», — сказал Вадим Николаев.

В послании главы Республики одним из векторов дальнейшего развития агропромышленного комплекса названо наращивание объемов глубокой переработки производимой продукции

Парламентарий сообщил, что в послании главы Республики одним из векторов дальнейшего развития агропромышленного комплекса названо наращивание объемов глубокой переработки производимой продукции. При этом планируется делать ставку на уникальные виды продукции, например, хмель, и укрепить позиции Чувашии как картофелеводческого региона.

Вадим Николаев принял участие в работе сессии Государственного Совета региона

«Кроме того, глава Республики анонсировал ежегодную индексацию всех действующих мер поддержки, а также дальнейшую практику работы по соцконтрактам. В отрасли образования поставлена задача обеспечить начало строительства пяти новых школ», — добавил сенатор, комментируя послание.

«В этом программном документе определены контрольные ключевые точки по всем направлениям развития экономики, социально-культурной сферы региона на 2021 год, обозначены конкретные поручения всем ветвям органов государственной и муниципальной власти. Выполнение их, безусловно, будет способствовать повышению благосостояния жителей Республики, улучшению качества оказываемых им услуг», — подчеркнул Вадим Николаев.

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