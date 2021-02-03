Г. Карелова: Воронежская область стала лидером по устойчивости деятельности социально ориентированных НКО

Source: Russia – Council of the Federation

Активно реализуются проекты, направленные на более активное включение некоммерческих организаций в реализацию региональных и муниципальных программ, отметила вице-спикер СФ,

Общественная палата РФ совместно с агентством «РАЭКС-Аналитика» составила рейтинг 85 регионов по уровню и качеству развития некоммерческого сектора. Воронежская область заняла 30 место среди субъектов РФ по размеру некоммерческого сектора и стала одним из лидеров по устойчивости деятельности социально ориентированных НКО. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета Федерации, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Воронежской области Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

В регионе около 2,6 тыс. некоммерческих организаций. Социально ориентированные НКО ведут деятельность в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальное обслуживание, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика.

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Галина Карелова отметила, что развитию НКО способствовал комплекс мер государственной поддержки. Только в 2020 г. объем поддержки НКО составил 45 млн рублей из регионального бюджета. Кроме того, активно реализуются проекты, направленные на более активное включение некоммерческих организаций в реализацию региональных и муниципальных программ. Успешно действует ресурсный центр поддержки НКО, который уже трижды становился победителем конкурса президентских грантов.

В своей деятельности воронежские НКО применяют новые подходы и практики, способствующие повышению уровня оказания социальной помощи

Как подчеркнула вице-спикер СФ, в своей деятельности воронежские НКО применяют новые подходы и практики, способствующие повышению уровня оказания социальной помощи. «Например, в регионе системно реализуются мероприятия по профессиональной подготовке, обучению компьютерной грамотности и навыкам пользования цифровых сервисов пожилых граждан. Это позволяет не только повысить конкурентоспособность на рынке труда, но и обеспечить их занятость, поднять уровень квалификации. В этом и есть определенная уникальность».

Галина Карелова также напомнила, что в Воронежской области прошел первый слет «серебряных» волонтеров, цель которого – содействовать самореализации граждан пожилого возраста. Сегодня это направление один из трендов в развитии так называемого «третьего сектора».

«От работы некоммерческого сектора во многом зависит решение сегодняшних, и даже дальнейших задач, стоящих перед социальной сферой. Конечно, мы не должны ослаблять работу. Важно продолжить создавать все условия для более активного включения некоммерческого сектора в развитие региона», — заключила вице-спикер СФ.

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