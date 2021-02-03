И. Ялалов провел открытый урок с учениками полилингвальной многопрофильной школы в Уфе

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о деятельности Совета Федерации, работе сенатора и аспектах экономической деятельности и цифровой экономики в России.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан Ирек Ялалов ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан в рамках проекта «Путь к успеху» посетил полилингвальную многопрофильную школу № 44 г. Уфы Республики Башкортостан.

Специализированные учебные кабинеты, оснащенные цифровыми лабораториями и лингафонными установками, продюсерский центр со студией звуко- и видеозаписи способствуют качественной реализации образовательных программ не только на русском и родном языке, но и на иностранных языках.

Ирек Ялалов в рамках проекта «Путь к успеху» посетил полилингвальную многопрофильную школу № 44 г. Уфы Республики Башкортостан

1 из 9

Ирек Ялалов в рамках проекта «Путь к успеху» посетил полилингвальную многопрофильную школу № 44 г. Уфы Республики Башкортостан

2 из 9

Ирек Ялалов в рамках проекта «Путь к успеху» посетил полилингвальную многопрофильную школу № 44 г. Уфы Республики Башкортостан

3 из 9

Ирек Ялалов в рамках проекта «Путь к успеху» посетил полилингвальную многопрофильную школу № 44 г. Уфы Республики Башкортостан

4 из 9

Ирек Ялалов в рамках проекта «Путь к успеху» посетил полилингвальную многопрофильную школу № 44 г. Уфы Республики Башкортостан

5 из 9

Ирек Ялалов в рамках проекта «Путь к успеху» посетил полилингвальную многопрофильную школу № 44 г. Уфы Республики Башкортостан

6 из 9

Ирек Ялалов провел открытый урок с учениками полилингвальной многопрофильной школы в Уфе

7 из 9

Ирек Ялалов провел открытый урок с учениками полилингвальной многопрофильной школы в Уфе

8 из 9

Ирек Ялалов провел открытый урок с учениками полилингвальной многопрофильной школы в Уфе

9 из 9

После знакомства со школой, сенатор провел открытый урок с учениками, где рассказал о деятельности Совета Федерации, работе сенатора и аспектах экономической деятельности и цифровой экономики в России, а также ответил на вопросы учеников про свой профессиональный путь и карьеру.

Данный формат мероприятия позволяет школьникам в неформальной свободной обстановке лично встретиться с представителями органов власти, дает широкие возможности заявить о себе, открыто рассказать об имеющихся проблемах, задать вопросы

«Безусловно, данный формат мероприятия позволяет школьникам в неформальной свободной обстановке лично встретиться с представителями органов власти, дает широкие возможности заявить о себе, открыто рассказать об имеющихся проблемах, задать вопросы и поделиться своими идеями, проектами и планами на будущее», — сказал Ирек Ялалов.

В завершение встречи сенатор пожелал ребятам удачи, выразил надежду на то, что у всех получится выбрать правильную профессию, в которой им удастся достичь успеха, и от которой они будут получать удовольствие.

MIL OSI