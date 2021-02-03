Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш#ЦУП#Главное#МКС#МКС-64#Прогресс МС-1503.02.2021 15:45

Корабль «Прогресс МС-15» будет расстыкован с МКС 9 февраля

В соответствии с программой полёта Международной космической станции (МКС) планируется завершение миссии транспортного грузового корабля «Прогресс МС-15». Расстыковка запланирована на вторник, 9 февраля 2021 года, в 08:21 по московскому времени.

Согласно предварительным расчётам специалистов службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), двигательная установка грузового корабля будет включена на торможение в 11:30:11 мск 9 февраля 2021 года. Спустя 3,5 минуты она завершит работу, и корабль продолжит снижение. В соответствии с расчётными данными специалистов ЦУП в 12:04 по московскому времени грузовой корабль «Прогресс МС-15» войдёт в атмосферу Земли. Падение несгораемых элементов конструкции корабля произойдёт в несудоходном районе акватории Тихого океана.

Напомним, 23 июля 2020 года, в 17:26:21 мск с площадки № 31 космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-15». Спустя 3 часа 18 минут 31 секунду он в штатном режиме пристыковался к стыковочному отсеку «Пирс» российского сегмента Международной космической станции. Тем самым, грузовой корабль «Прогресс МС-15» поставил новый рекорд по времени полета к МКС.

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