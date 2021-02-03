Н. Косихина и С. Березкин проинспектировали медицинские и культурные учреждения Ярославской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы посетили Любимский и Первомайский районы.

Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области и член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Березкин, БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области представляющие в верхней палате законодательный и исполнительный органы государственной власти Ярославской области в ходе работы в регионе посетили Любимский и Первомайский районы.

Сенаторы ознакомились с работой медицинских учреждений муниципальных образований, их техническим оснащением, организацией работы по лечению ковидных пациентов и вакцинации населения.

Сергей Березкин отметил высокий уровень организации работы в центральных районных больницах. «Безусловно, наши доктора и медсестры заслуживают самой высокой оценки. Но, что немаловажно, очень позитивное впечатление оставила и материально-техническая база клиник», — сказал сенатор. По его словам, ритмично идет работа и по вакцинации населения, запись на вакцинацию ведется в регистратурах, и на портале госуслуг.

Наталия Косихина и Сергей Березкин провели прием граждан

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Наталия Косихина и Сергей Березкин провели прием граждан

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Наталия Косихина и Сергей Березкин посетили отремонтированный Дом культуры

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Наталия Косихина и Сергей Березкин ознакомились с работой медицинских учреждений муниципальных образований

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Наталия Косихина и Сергей Березкин ознакомились с работой медицинских учреждений муниципальных образований

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Наталия Косихина и Сергей Березкин ознакомились с работой медицинских учреждений муниципальных образований

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В поселке Отрадном Любимского района Наталия Косихина и Сергей Березкин посетили отремонтированный Дом культуры. Работы были проведены в рамках национального проекта «Культура». В части помещений был проведен капитальный ремонт за счет средств губернаторского проекта «Решаем вместе!»

Парламентарии дали положительную оценку проведенным работам, отметив, что Дом культуры стал комфортным и современным.

Благоустройство региона, создание комфортных условий для каждого – одна из ключевых задач, требующая тесного взаимодействия власти и общественности

Сенаторы подчеркнули, что Ярославская область – вторая в ЦФО по уровню кассового исполнения национальных проектов. В минувшем году, несмотря на все сложности и непростую эпидемиологическую ситуацию, было достигнуто максимальное число показателей.

«Благоустройство региона, создание комфортных условий для каждого – одна из ключевых задач, требующая тесного взаимодействия власти и общественности. Мы вместе контролируем качество исполнения работ на выбранных объектах, чтобы они прослужили долго и радовали всех жителей области», — отметила Наталия Косихина.

Парламентарии провели прием граждан по вопросам здравоохранения, в результате которого были выявлены основные проблемы, волнующие жителей.

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