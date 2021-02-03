Н. Федоров принял участие в работе сессии Государственного Совета Чувашской Республики

Source: Russia – Council of the Federation

На заседании было оглашено Послание главы Республики, сообщил парламентарий.

В рамках региональной недели член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики провел рабочие встречи и принял участие в ряде мероприятий.

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Парламентарий участвовал в работе сессии Государственного Совета Чувашской Республики, на которой было оглашено послание главы Чувашии Олега Николаева НиколаевОлег АлексеевичГлава Чувашской Республики к Госсовету ЧР.

Николай Федоров принял участие в работе сессии Государственного Совета Чувашской Республики

Сенатор также провел прием граждан по личным вопросам, в ходе которого был рассмотрен ряд проблем, волнующих жителей Республики – от занятости населения до медицинского обслуживания и подготовки кадров. Представители правоохранительных органов, обратившиеся к парламентарию, внесли ряд предложений по совершенствованию административного законодательства.

Николай Федоров принял участие в ряде мероприятий

В Чебоксарском кооперативном институте Николай Федоров провел рабочую встречу с деканами юридических факультетов и представителями руководства высших учебных заведений региона. Сенатор предложил выдвинуть кандидатуры преподавателей вузов Республики для участия в работе экспертно-консультативного совета при Комитете СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, включающего семь секций, посвященных как сугубо правовым вопросам, так и проблемам цифровизации и развития гражданского общества.

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