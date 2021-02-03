О проведении одиннадцатого заседания Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и Санкт-Петербурга Российской Федерации

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

03 февраля 2021 г.



3 февраля 2021 г. в формате видеоконференцсвязи состоялось 11-е заседание Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и Санкт-Петербурга Российской Федерации под руководством Первого заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Александра Гурьянова и Председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгения Григорьева.



Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия и перспективные направления сотрудничества: в промышленной отрасли, включая производственную кооперацию, поставки пассажирской техники и продовольственной продукции; области строительства, в том числе реализации симметричных проектов строительства жилья – ”Белорусского квартала“ в Санкт-Петербурге“ и ”Санкт-Петербургского квартала“ в Минске; сферах науки и инноваций, здравоохранения и молодежной политики.

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