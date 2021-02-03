При поддержке Минспорта России на платформе «РОСИНФРА» запущен сервис для развития механизмов ГЧП в спорте

Source: Russia Ministry of Sport

На платформе «РОСИНФРА», оператором которой выступает Национальный Центр ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ), при поддержке Министерства спорта Российской Федерации создан специальный сервис, посвящённый применению механизмов государственно-частного партнёрства для создания спортивной инфраструктуры.

Теперь представители органов власти, потенциальные инвесторы, финансирующие организации и другие заинтересованные в этой отрасли пользователи смогут получать всю необходимую информацию о подготовке и запуске проектов в рамках одного сервиса.

Представленный пошаговый алгоритм запуска проекта позволит публичным и частным партнёрам понять, что необходимо сделать для реализации инициативы, на какие аспекты стоит обратить внимание, каковы права и обязательства каждого из партнёров и ряд других моментов. Отдельные инструкции предусмотрены для двух наиболее популярных механизмов ГЧП – концессионных соглашений (115-ФЗ) и соглашений о ГЧП (224-ФЗ).

Кроме того, сервис агрегирует реализуемые проекты ГЧП в сфере спортивной инфраструктуры. Это даёт возможность пользователям изучить существующую практику, сравнить условия соглашений, отметить их сильные и слабые стороны, выбрать наиболее эффективные и перспективные решения и идеи.

Для повышения квалификации специалистов представлены комплексные образовательные программы о применении ГЧП и специализированные видеолекции для разного уровня сложности.

Интерактивная аналитика позволяет ознакомиться с объёмом инвестиций, привлечённых в проекты ГЧП в спорте, начиная с 2004 года. Также сервис агрегирует актуальные исследования и информационно-справочные материалы, которые могут быть полезны при подготовке и реализации проектов в сфере спортивной инфраструктуры.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отметил: «Государственно-частное партнёрство является одним из приоритетов развития спортивной отрасли на ближайшие 10 лет. Благодаря ГЧП можно создавать современные инфраструктурные объекты, сокращая расходы бюджета. Совместная работа государственных структур и бизнеса в этом направлении возможна только тогда, когда все стороны понимают, как работает инструмент и какую пользу они получат от партнёрства. Специальный сервис на платформе «РОСИНФРА» обеспечит более широкое распространение информации о возможностях ГЧП в сфере спорта, что, несомненно, увеличит количество запускаемых проектов».

Генеральный директор Национального Центра ГЧП Павел Селезнёв подчеркнул: «На практике мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда регион или инвестор, имея базовые представления о работе механизма, испытывает сложности с его применением в отдельных отраслях. Наш новый сервис поможет участникам рынка быстрее разобраться в специфике ГЧП в спорте и позволит получить доступ к успешным практикам. По сути, это первый, пилотный сервис на платформе «РОСИНФРА», который посвящён конкретной сфере. У нас уже есть запросы от ряда других федеральных министерств, и в ближайшее время мы планируем запустить ещё несколько аналогичных сервисов в других отраслях инфраструктуры».

Пресс-служба Минспорта России

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