Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный#OneWeb03.02.2021 15:10

Район падения в Амурской тайге очищен от фрагментов ракеты-носителя «Союз-2.1б»

В Зейском районе Амурской области завершены работы по очистке района падения от фрагментов первой ступени ракеты-носитеоя «Союз-2.1б», успешно запущенной с космодрома Восточный 18 декабря 2020 года в рамках миссии OneWeb. Из района вывезены фрагменты ракеты-носителя общей массой порядка 8 тонн, все они уже доставлены на космодром.

Поисковые работы четвёртого бокового блока первой ступени еще продолжаются. Во всех районах падения поисковые работы ведутся на вертолетах Ми-8. В местах обнаружения фрагментов и мониторинговых точках выполняется отбор проб снега и экспресс-тесты.

Ранее в районе падения в Кобяйском улусе Республики Саха была обнаружена упавшая вторая ступень ракеты-носителя. По завершении поисковых работ все обнаруженные фрагменты будут вывезены и доставлены на космодром Восточный.

MIL OSI