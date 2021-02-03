Р. Галушина приняла участие в передаче нового автотранспорта образовательным и медицинским организациям Ненецкого автономного округа

Source: Russia – Council of the Federation

Ключи от автобусов и легковых автомобилей руководству двух школ, а также окружной больницы и районной поликлиники церемонии вручил губернатор.

Римма Галушина приняла участие в передаче нового автотранспорта образовательным и медицинским организациям Ненецкого автономного округа

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Римма Галушина приняла участие в передаче нового автотранспорта образовательным и медицинским организациям Ненецкого автономного округа

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Римма Галушина приняла участие в передаче нового автотранспорта образовательным и медицинским организациям Ненецкого автономного округа

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Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Римма Галушина ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа вместе с представителями законодательной и исполнительной власти региона приняла участие в передаче нового автотранспорта образовательным и медицинским организациям НАО.

На приобретение школьных автобусов региону Правительством РФ было выделено 6,5 миллионов рублей. Два автобуса российского производства по 29 посадочных мест в каждом, утеплённые и укомплектованные согласно всем требованиям безопасности и работе в условиях Крайнего Севера, предназначены для перевозки детей. Их передали в пользование средней школе города Нарьян-Мара и средней школе посёлка Искателей.

Приобретение трёх легковых автомобилей для Ненецкой окружной больницы и Центральной районной поликлиники Заполярного района осуществилось в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Ненецком автономном округе. Глава НАО Юрий Бездудный поздравил руководство медицинских учреждений с пополнением автопарка, отметив, что новые машины будут, в первую очередь, использоваться для доставки участковых врачей на вызовы пациентов.

Римма Галушина отметила, что развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи является одним из ключевых федеральных проектов в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Это событие стало серьёзным вкладом в обеспечение безопасности жителей НАО, и тех, кто нуждается в своевременном оказании медицинской помощи, и, конечно, детей. Этот год объявлен в Ненецком округе Годом добрых дел. Приятно, что он начинается именно так», — сказала Римма Галушина.

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