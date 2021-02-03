С. Горняков принял участие в обсуждении перспектив развития строительной отрасли в Волгоградской области

Source: Russia – Council of the Federation

В мероприятии участвовал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин.

В рамках работы в регионе член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области в составе делегации посетил объекты строительства, а также принял участие в заседании, где обсуждались перспективы развития строительной отрасли в регионе.

Сергей Горняков в составе делегации посетил объекты строительства

По словам сенатора, в мероприятии с участием представителей органов власти, руководителями крупнейших строительных компаний и банковского сообщества принял участие заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин.

В ходе заседания обсуждались программы государственной поддержки и развития строительной отрасли в стране в целом и в Волгоградской области в частности. Никита Стасишин отметил, что федеральный центр продолжит оказывать финансовую поддержку регионам в развитии территорий и инфраструктуры. Одним из инструментов этого является программа «Стимул», в которую в 2021 г. внесены изменения. Теперь особое внимание уделяется не только строительству социальных учреждений и транспортной инфраструктуры с планированием на год, но и развитию коммунальной сферы. «От регионов для получения финансирования требуется законтрактовать объекты до 1 мая и контролировать сроки реализации проектов. Объем субсидирования зависит от сроков строительства. Чем быстрее идет стройка, тем больше средств есть возможность получить», — отметил замминистра в своем выступлении.

Сергей Горняков в составе делегации посетил объекты строительства

Участники встречи посетили несколько новых микрорайонов Волгограда – «Долина», «Санаторный» и «Европейский». Это яркий пример комплексного подхода к застройке. Наряду с возведением многоквартирных домов застройщик создает всю необходимую для жизни инфраструктуры, включая строительство детских садов, школ, парков отдыха и социальных учреждений, считает Сергей Горняков.

«В ходе мероприятия заместитель Министра высоко оценил темпы строительства в Волгоградской области, а также качество застройки и подготовки проектно-сметной документации. Есть и проблемные вопросы, например, в части оформления и регистрации объектов. Но для того и проводятся такие встречи, ведь открытый диалог всех заинтересованных лиц помогает найти решение любого вопроса», — подчеркнул сенатор.

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