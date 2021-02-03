«Трудовые резервы» открывают сезон Всероссийской теннисной лиги

Source: Russia Ministry of Sport

6 и 7 февраля в Москве в спортивном комплексе «Мультиспорт» Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» запускает второй сезон Всероссийской теннисной лиги среди любителей. Мероприятие проводится при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Два дня спортсмены будут бороться за первенство в пяти категориях – женщины всех возрастов, мужчины до 50, ветераны, мужской парный разряд и миксты. Участвовать в первом этапе лиги может любой сотрудник российских предприятий и компаний. Всего в этом году запланировано восемь этапов лиги, которые пройдут в столице с февраля по ноябрь.

Кроме того, в июне в Алуште в рамках Всероссийского летнего фестиваля состоится «Летний кубок» по большому теннису. На соревнованиях участники смогут заработать очки, по которым формируется рейтинг, обновляющийся после каждого этапа. По итогам сезона будут выявлены сильнейшие корпоративные теннисисты по всем представленным дисциплинам. После каждого этапа лиги победителей и призёров в каждой категории наградят кубками, медалями и дипломами.

В первом этапе любительской Всероссийской теннисной лиги примут участие 32 теннисиста из Москвы, Тулы, Новосибирска, Симферополя и Перми. На этом этапе за лидерство будут бороться все лидеры рейтинга 2020 года, а также новые участники лиги.

Несмотря на смягчение ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой в стране на соревнованиях будут соблюдены все меры предосторожности: измерение температуры бесконтактным способом, санитайзеры, выдача средств индивидуальной защиты.

В прошлом году «Трудовые резервы» провели пять этапов теннисной лиги. Соревнования прошли в Москве и Евпатории. В них участвовали спортсмены-любители из разных городов России. Помимо победителей заключительного этапа были выявлены лучшие спортсмены и команды корпоративной теннисной лиги общества «Трудовые резервы» за 2020 год.

Пресс-служба Минспорта России

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