Александр Дюков переизбран президентом РФС

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 4 февраля, на внеочередной конференции Российского футбольного союза состоялись выборы президента организации. На эту должность на четырёхлетний срок был переизбран Александр Дюков, который получил единогласную поддержку делегатов. Также был избран новый состав Исполкома РФС.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Александра Дюкова с переизбранием на пост президента Российского футбольного союза:

«За те два года, что Александр Валерьевич находится во главе РФС, им проделана большая работа по развитию футбола, прежде всего, детско-юношеского и массового. Сотрудничество Минспорта и РФС носит комплексный характер и направлено на увеличение количества детей и взрослых, занимающихся футболом, поддержку талантливых молодых спортсменов, строительство современных футбольных полей и площадок, создание региональных центров подготовки футболистов и детских футбольных центров. Для реализации этих целей Минспорт России и РФС заключают Соглашения с субъектами Российской Федерации и региональными федерациями футбола в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и общенациональной стратегии развитии футбола в России до 2030 года. Уверен, совместными усилиями мы создадим необходимые условия для доступных занятий футболом во всех регионах страны. Поздравляю Александра Валерьевича с переизбранием на пост президента РФС и желаю ему и всему коллективу РФС дальнейшей плодотворной деятельности и реализации всех планов».

Фото: РФС

Пресс-служба Минспорта России

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