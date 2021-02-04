Антон Семейкин награждён профессиональной премией «Серебряный кинжал».

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 4 февраля. – Директор Департамента экономической безопасности в ТЭК Антон Семейкин стал лауреатом профессиональной премии в области информационной безопасности «Серебряный кинжал», а также был награждён почётным дипломом «За вклад в укрепление отраслевой системы информационной безопасности Российской Федерации».Церемония награждения прошла в рамках 23-ого национального форума информационной безопасности «Инфофорум-2021». Премия «Серебряный кинжал» учреждена оргкомитетом «Инфофорума» в 2004 году. Она присуждается за личный вклад в укрепление системы информационной безопасности в Российской Федерации, за реализованные проекты по созданию систем информационной безопасности в области промышленности, энергетики, транспорта, кредитно-финансовой сферы, государственного управления, управления вооруженными силами, оказания электронных услуг, регионального управления. Лауреатов премии определяют члены экспертного научного совета «Инфофорума».

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