А. Артамонов провел совещание с губернатором Ставропольского края В. Владимировым

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе встречи обсуждались вопросы развития курортов Кавказских Минеральных Вод.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, руководитель рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. ВладимировВладимир ВладимировичГубернатор Ставропольского края

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Обсуждались вопросы, связанные с реализацией Государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». В рамках этой программы ведется реконструкция здания гимназии №11 в Пятигорске, реконструкция проспекта Ленина в Кисловодске, многих других объектов

Анатолий Артамонов

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Встреча Анатолия Артамонова с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

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На совещании также были высказаны предложения по включению других мероприятий в указанную госпрограмму. Они направлены на модернизацию коммунальной инфраструктуры, дорожной системы, обустройство курортных зон.

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