А. Клишас провел прием граждан, проживающих в Красноярске

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в формате телефонного разговора.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края провел прием граждан, проживающих в Красноярске, в формате телефонного разговора.

Жители обратились к сенатору с различными вопросами, которые, в большинстве своем, касались жилищной сферы и здравоохранения.

«Одна из задач парламентария – обращать внимание на актуальные проблемы населения и в рамках своей компетенции способствовать необходимой реакции на соответствующие вопросы», — сказал Андрей Клишас по итогам мероприятия.

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