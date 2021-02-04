А. Майоров: Дан старт подготовке Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София»

Source: Russia – Council of the Federation

Прошло заседание оргкомитета по подготовке Фестиваля в 2021 году.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел заседание организационного комитета по подготовке проведения Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София» в 2021 году.

Мероприятие прошло в Москве в доме-музее М.Н. Ермоловой.

Смотрите также

Алексей Майоров сообщил, что в соответствии с решением Совета палаты Планом мероприятий Совета Федерации на весеннюю сессию 2021 г. предусмотрено участие в подготовке проведения VII Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София».

«Необходимо использовать весь имеющийся потенциал взаимодействия представителей разных сфер для решения задачи, обозначенной Президентом России в Послании Федеральному Собранию: существенно расширить поддержку местных культурных инициатив – проектов, связанных с краеведением, народным творчеством, сохранением исторического наследия народов нашей страны, центров культурного развития в малых городах России», — подчеркнул глава Комитета СФ.

«Инициатива Народного артиста Владимира Маторина и настоятеля Храма Софии, протоиерея Владимира Волгина, поддержанная руководством Совета Федерации, отвечает поставленной задаче», — подчеркнул он.

Говоря о результатах прошлого года, сенатор напомнил, что открытие Фестиваля «София-2020» состоялось 3 марта 2019 г. традиционно в день встречи Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга с тружениками социальной сферы села благотворительным концертом в одном из лучших современных концертных залов страны «Зарядье».

«Мы поддержали решение организаторов о проведении Фестиваля в формате Всероссийской сетевой акции из‑за пандемии. Это предложение нашло живой отклик у самодеятельных народных творческих коллективов по всей стране», — отметил он.

По словам Алексея Майорова, 1542 коллектива из 74 регионов страны и один коллектив из Республики Беларусь прислали на конкурс видео своих выступлений. Больше всего коллективов представила Свердловская область – 81, более 70 коллективов — Ставропольский край, Курганская и Оренбургская области, Ханты-Мансийский автономный округ. Эти регионы обогнали традиционного лидера Московскую область, которую представил 61 коллектив.

В этой связи Алексей Майоров предложил утвердить результаты конкурса Фестиваля. Итоги опубликованы на сайте организатора Фестиваля – Благотворительного Фонда Возрождения культуры и традиций малых городов Руси: гран-при получили 80 коллективов, 457стали лауреатами, 1006 – дипломантами.

В ходе заседания был также рассмотрен план мероприятий по подготовке проведения Фестиваля в 2021 году. «Просим всех участников представить свои предложения и направить их в Оргкомитет. Нам очень важны инициативы регионов. Они окажут необходимую организационную и информационную поддержку, будут способствовать туристическому потенциалу ваших территорий», — предложил сенатор.

Также Алексей Майоров предложил провести традиционное мероприятие в Москве, приуроченное ко Дню Крещения Руси, по итогам Фестиваля 2020 г. «Предлагаю провести летом в очном режиме супер-финал среди обладателей гран-при Фестиваля 2020 года».

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, сенаторы Российской Федерации, представители организационного комитета, профессионального и экспертного сообщества.

В формате видеоконференции в заседании участвовали представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства просвещения России, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федерального агентства по туризму, 36 субъектов Российской Федерации, Правительства Москвы.

MIL OSI