А. Широков: Колымчане смогут попасть на консультацию к специалистам-онкологам НМИЦ им. Н.Н. Петрова

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе приема парламентарий также ответил на вопросы, касающиеся приватизации дачных участков.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области Анатолий Широков ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области в ходе рабочей поездки в регион провел прием граждан.

Жителей региона волнуют вопросы оказания квалифицированной онкологической помощи. Современные профильные центры находятся в центральных районах и из‑за удаленности недоступны для многих больных.

«У колымчан будет возможность попасть на консультацию к специалистам одной из крупнейших онкологических клиник в мире – Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова. Проведены переговоры с руководством Центра о командировании в Магадан 13 высококвалифицированных врачей. Они проведут прием пациентов и обменяются опытом с коллегами», — рассказал Анатолий Широков.

К парламентарию обратился молодой врач с просьбой разъяснить порядок начисления медикам заработной платы и различных стимулирующих выплат. По словам доктора, некоторые выплаты сотрудники медучреждений получают с задержкой. Сенатор обещал разобраться в ситуации.

Помимо вопросов здравоохранения на прямую линию к Анатолию Широкову поступили обращения, касающиеся сферы земельных отношений. Несмотря на то, что закон о «дачной амнистии» позволяет в упрощенном порядке оформить права на земельные участки, магаданские дачники, решившие воспользоваться такой возможностью, столкнулись с тем, что могут лишиться своих наделов.

«В соответствии с некоторыми нормативными документами, люди должны купить участок, который возделывали много лет, с торгов. И здесь есть реальная возможность его потерять, потому что кто‑то другой может дать большую сумму на аукционе. Будем заниматься этой проблемой, — сказал сенатор.

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